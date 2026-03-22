Caso $LIBRA: el teléfono de Novelli, los contactos con Milei y una red de operaciones off shore

Las pericias practicadas al teléfono celular de Mauricio Novelli, uno de los actores fundamentales para que el criptoactivo $LIBRA viera la luz, revelaron una trama de vínculos y operaciones off shore que ponen al descubierto las inconsistencias del discurso presidencial sobre que la promoción realizada por Javier Milei del meme coin se debió a un hecho casual.

Los informes muestran una sistematicidad de contactos entre Novelli y el entorno presidencial que hace dudar sobre las reales intenciones de Milei al momento de alentar el lanzamiento de $LIBRA en febrero de 2025.

El escándalo por la criptomoneda LIBRA dio otro giro hoy cuando se conoció que según los resultados de los peritajes tecnológicos ordenados por la Justicia Federal, el presidente Javier Milei mantuvo una comunicación constante con el lobbyista y trader Mauricio Novelli en los momentos más críticos del lanzamiento del activo digital, que terminó en una pérdida millonaria para miles de inversores.

El epicentro de la investigación judicial reúne indicios de pagos en efectivo, maniobras con empresas offshore y la gestión de contactos empresariales con la Casa Rosada.

Entre las horas previas y las 19:01 del 14 de febrero (momento exacto de la publicación del código de inversión en las redes del Presidente), Milei y Novelli intercambiaron al menos cinco llamadas telefónicas y varios mensajes de texto.

Ahora, la Justicia investiga si fue el propio trader quien le envió al mandatario el código alfanumérico que los usuarios debían utilizar para comprar el token. Es más: tras el desplome del valor de $LIBRA y el estallido de las denuncias en redes sociales, el flujo de llamadas no se detuvo.

La justicia federal comprobó que Mauricio Novelli, a través de su firma N&W Profesional Traders, le pagó un salario de dos mil dólares a Javier Milei cuando era diputado en 2021 por sus prestaciones de servicios a la consultora, monto que se elevó a 4 mil dolares cuando se convirtió en presidente en 2023.

Operaciones off shore para respaldar el lanzamiento de $LIBRA

La investigación judicial determinó que Mauricio Novelli y su socio, Jeremías Walsh, constituyeron sociedades en Delaware, Estados Unidos, y en las Islas Vírgenes Británicas; además, administraron cuentas bancarias en Miami y Panamá y mantuvieron vínculos con operadores y plataformas con base en las Islas Caimán. A su vez, documentos extraídos del teléfono de Novelli acreditan que, en diciembre de 2021, el lobista suscribió un formulario para crear una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas mediante Corpag Group. Apenas dos meses más tarde, comenzó a operar como director de Vulcano International Ltd, firma que rubricó contratos en Hong Kong para el desarrollo del token $Vulcano, también difundido por Milei y luego golpeado por un colapso bursátil que, de acuerdo con análisis de la blockchain Solana, provocó pérdidas superiores a los USD 285 millones para los inversores.

Al menos dos de las 17 interacciones digitales registradas en el dispositivo de Novelli con una dirección ubicada en 122 Mary Street, George Town, Islas Caimán —donde funcionan compañías dedicadas a la constitución de sociedades y la administración de activos— ocurrieron en fechas clave. Una de ellas tuvo lugar el 30 de enero de 2025, apenas horas antes de una reunión entre Milei y Hayden Davis, creador de $LIBRA, en la Casa Rosada. La otra se produjo el 13 de febrero de 2025, un día antes del lanzamiento de la criptomoneda, cuando Novelli y sus socios se encontraban en Texas.

Entre las horas previas y las 19:01 del 14 de febrero (momento exacto de la publicación del código de inversión en las redes del Presidente), Milei y Novelli intercambiaron al menos cinco llamadas telefónicas y varios mensajes de texto.

Ahora, la Justicia investiga si fue el propio trader quien le envió al mandatario el código alfanumérico que los usuarios debían utilizar para comprar el token. Es más: tras el desplome del valor de $LIBRA y el estallido de las denuncias en redes sociales, el flujo de llamadas no se detuvo.

Durante la madrugada del 15 de febrero, se registraron más de una veintena de comunicaciones entre Novelli, el Presidente y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica y presidente de la comisión investigadora de lo sucedido con el activo digital, precisó que además en los registros “aparece que Milei le informó a Novelli que daría la entrevista a Jonatan Viale e intercambiaron ideas sobre qué responder y qué callar”.