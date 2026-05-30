Baby Etchecopar tildó de prostitución a la propuesta con la que Javier Milei aspira a ser reelecto y decretó cuál es la guerra perdida del Gobierno

Baby Etchecopar cuestionó en tajantes términos la premisa con la que Javier Milei aspira a la reelección en 2027, y el conductor dio por perdida una guerra que el Gobierno viene enarbolando de la manera más enardecida.

En primer lugar, el periodista cruzó al presidente y al ministro de Economía Luis Caputo por asegurar recientemente en un foro que "la economía se llevará puesta a la política". En este sentido, Etchecopar sostuvo la importancia de que lo financiero no eclipse al mayor valuarte de toda democracia.

"Estamos perdidos si la economía gana una elección, porque quiere decir que con plata te pueden cagar. Estamos sonados si gana la elección un plan económico. Caputo dijo que va a ganar un plan económico. Es terrible, es la prostitución eso, cuando las cosas se compran con plata se prostituyen, y ahí se pierde la dignidad", comenzó categórico el conductor en defensa de la política como principal vector del ejercicio democrático.

Luego, el comunicador de A24 hizo foco en la guerra desatada entre Javier Milei y el periodismo, remarcando que hay un desfasaje entre lo que el Gobierno cree sobre su presunto rival y la defensa que ejerce una buena parte de la prensa hacia el oficialismo.

Tras aclarar que apoya algunas directivas de Milei,Etchecopar subrayó que es errónea la idea de la cúpula del poder que argumenta que aquellos que cuestionan al Gobierno están detrás de que se produzca un Golpe de Estado. "Es algo que no va a pasar, porque todos los periodistas que ustedes tanto critican, mañana los vamos a defender a muerte, a capa y espada, porque somos demócratas", sostuvo el líder de Basta Baby (A24).

"Yo creo que el Gobierno ha comenzado una guerra perdida con los periodistas... Yo me puedo imaginar un país sin Caputo, me puedo imaginar un país sin Milei. Pero lo que no me puedo imaginar, por Mariano Moreno hablo, es un país sin periodismo. Por más que el presidente se encapriche, y se le infle el batido de los nervios, el periodismo va a seguir", finalizó contundente Baby Etchecopar.