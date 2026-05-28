Tomás Dente disparó contra Baby Etchecopar y estalló la polémica: "Le propongo que..."

Tomás Dente fue noticia en las últimas horas luego de que criticara a un joven de 19 años que contó su presente laboral. En el medio de esta polémica se metió Baby Etchecopar , quien no dudó en apuntar contra su colega por sus fuertes declaraciones.

Jeremías dialogó con el conductor en Crónica y allí sostuvo que tiene que trabajar en atención al cliente y también haciendo repartos para poder cubrir sus gastos básicos. Allí Dente expresó con dureza que "no te quejes por laburar 10 horas; deberías laburar 20 horas por día. Si en el trabajo te añaden más actividades de más, hacelas porque todo es un aprendizaje y si te exigen de más hacelo, que créeme que es un gran patrimonio para el día de mañana, Jere ".

Baby Etchecopar ante esto apuntó contra su colega en la editorial de su programa y fue tajante: "Yo, la verdad, es que lo escucho a este chico Dente, lo quiero muchísimo y no lo critico, pero la realidad de él es tan diferente, la que cuenta . De decirle a un pibe: ‘Cuando vos ganás 600.000 pesos, pensá que el patrón te está enseñando a...’. No, no. No digas eso. Te lo pido encarecidamente".

El conductor decidió contestarle en su ciclo de Net TV y la polémica se sigue agrandando: "Baby no conoce en absoluto cuál es mi situación económica; si me va a mencionar y asociar con una realidad económica que no tiene nada que ver conmigo, tiene mi teléfono y me puede llamar".

Captura de pantalla 2026-05-28 182439 Tomás Dente apuntó contra Baby Etchecopar. Foto: captura de video / Net TV.

"Es una locura que un tipo como vos defienda la vagancia a ultranza en este país... Yo le propongo a Baby que venda su casa, su colección de autos, que venda su colección de Rolex, que abra una empresa, que tome a pibitos que recién se insertan en el mundo laboral y le pague a cada uno 10 millones de pesos", sentenció Tomás Dente.