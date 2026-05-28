Jorge Rial protagonizó un picante cruce en redes sociales con Ramiro Marra: los posteos
Jorge Rial volvió a cruzar a Marra en la red social X luego de un dato que compartió sobre los porcentajes de natalidad en Argentina.
Jorge Rial y Ramiro Marra fueron tendencia en las redes sociales tras protagonizar un picante y sorpresivo. Todo comenzó por un posteo que realizó el empresario y exlegislador de la Ciudad de Buenos Aires respecto a los porcentajes de natalidad en nuestro país.
En el gráfico se puede observar cómo bajó claramente la natalidad en Argentina, y este dato abarca desde el año 1981 al 2023. Ramiro Marra decidió acompañar esta imagen con un texto simple pero contundente: "Haga patria, forme una familia y tenga un hijo".
La publicación generó una enorme repercusión y uno de los usuarios le consultó de manera respetuosa a Marra si él ya había comenzado y el exlegislador fue sincero con la respuesta: "Hace años busco el mejor vientre. Vengo fracasando, como es de público conocimiento; el bullying igualmente me hace fuerte".
Jorge Rial y un picante cruce con Ramiro Marra en redes
Jorge Rial se hizo eco de esta respuesta y lanzó una picante respuesta: "¿Y si probás con una mina?", fue la publicación que lanzó el conductor de Argenzuela. Esto hizo que rápidamente Ramiro Marra le respondiera de forma tajante.
"Qué triste que respondas con tanta bajeza a un tuit sobre paternidad. Lo único que respetaba de vos era tu decisión de adoptar dos niñas y jugártela por ser padre. Evidentemente, era todo un personaje para TV, como todo en tu vida", cerró Marra.