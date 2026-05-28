Jorge Rial protagonizó un picante cruce en redes sociales con Ramiro Marra: los posteos

Jorge Rial volvió a cruzar a Marra en la red social X luego de un dato que compartió sobre los porcentajes de natalidad en Argentina.

Jorge Rial y Ramiro Marra fueron tendencia en las redes sociales tras protagonizar un picante y sorpresivo. Todo comenzó por un posteo que realizó el empresario y exlegislador de la Ciudad de Buenos Aires respecto a los porcentajes de natalidad en nuestro país.

En el gráfico se puede observar cómo bajó claramente la natalidad en Argentina, y este dato abarca desde el año 1981 al 2023. Ramiro Marra decidió acompañar esta imagen con un texto simple pero contundente: "Haga patria, forme una familia y tenga un hijo".

La publicación generó una enorme repercusión y uno de los usuarios le consultó de manera respetuosa a Marra si él ya había comenzado y el exlegislador fue sincero con la respuesta: "Hace años busco el mejor vientre. Vengo fracasando, como es de público conocimiento; el bullying igualmente me hace fuerte".

Jorge Rial y un picante cruce con Ramiro Marra en redes Captura de pantalla 2026-05-28 163713 Jorge Rial cruzó a Ramiro Marra. Foto: X / @rialjorge.

Jorge Rial se hizo eco de esta respuesta y lanzó una picante respuesta: "¿Y si probás con una mina?", fue la publicación que lanzó el conductor de Argenzuela. Esto hizo que rápidamente Ramiro Marra le respondiera de forma tajante.