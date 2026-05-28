Revelaron nuevos detalles sobre la salud de Chiche Gelblung y hay preocupación: "Falla renal"

Chiche Gelblung continúa internado en la unidad de terapia intensiva en el sanatorio Mater Dei y dieron a conocer nueva información sobre su estado.

El estado de salud de Chiche Gelblung causa preocupación en el mundo de la televisión y el espectáculo. El conductor de 82 años fue internado días atrás luego de descompensarse en su casa y en las últimas horas compartieron nueva información.

El periodista lleva casi dos semanas hospitalizado y, si bien circuló la información de que lo iban a operar de una trombosis en la pierna, esta cirugía se suspendió debido al estado de salud de Chiche Gelblung.

La Agencia de Noticias Argentinas se contactó con personas cercanas al periodista y reveló que "padece un virus intrahospitalario y atraviesa una falla renal". Esto por supuesto encendió las alarmas sobre la salud del comunicador.

Chiche Gelblung sigue internado en terapia intensiva Chiche Gelblung - Portada Chiche Gelblung está internado. Foto: captura de video YouTube / Gelatina.

Por su lado, el periodista Pablo Montagna amplió la información en sus redes sociales y fue contundente: "Chiche Gelblung está estable, le bajó la fiebre. Hay que esperar que bajen los glóbulos blancos".