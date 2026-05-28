Mario Pergolini volvió en este 2026 con la segunda temporada de Otro Día Perdido por El Trece. Sin embargo, desde la producción decidieron cambiar el equipo original y Laila Roth dejó el ciclo y en su lugar ingresó Evelyn Botto, quien está muy feliz de formar parte del proyecto.

Los números de audiencia están cada vez más consolidados durante esta temporada y dejan ver que el conductor cautivó a los televidentes. Sin embargo, no todo sería color de rosas, ya que habría estallado una durísima interna que tiene como protagonista a Agustín Aristarán .

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares revelaron todos los detalles en Intrusos : "Internas en El Trece... R ada está en los últimos ensayos de Charlie y la Fábrica de Chocolates y está faltando o reacomodando las grabaciones ".

Afirman que estalló una dura interna en el ciclo de Mario Pergolini y revelaron el motivo

"El problema se va a incrementar cuando Rada comience con las funciones. A Pergolini esto no le gusta nada; ya pasó con Laila Roth el año pasado", subrayó Pallares sobre esta sorpresiva interna que estalló en el programa de El Trece.

Captura de pantalla 2026-05-28 155610 Afirman que estalló la interna en el programa de Mario Pergolini. Foto: captura de video / América TV.

Sobre Mario Pergolini, dejó en claro que "enojado es una palabra grande, pero hay como un fastidio". Por el momento, Agustín Aristarán no se ha expresado luego de que dieron a conocer esta información.