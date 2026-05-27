Mario Pergolini tocó un tema que le generó cierta molestia y estalló fuertemente ante todos sus compañeros de Otro Día Perdido.

Mario Pergolini es un éxito para El Trece con la segunda temporada de Otro Día Perdido. El conductor volvió con todo en este 2026 y por su living han pasado grandes figuras desde que debutó nuevamente en el mes de marzo con Luisana Lopilato como invitada.

En la emisión del día martes, el periodista estalló al compartir una noticia en el inicio que le causó sorpresa y algo de indignación. Todo ocurrió cuando Agustín Aristarán repasó el mal momento que vivieron Fernanda Vives y Sebastián Cobelli en Italia, precisamente en la Ciudad del Vaticano.

A ambos les hicieron dejar tanto el termo como el mate en la entrada, ya que no se podía ingresar con estos elementos, y este detalle hizo que Mario Pergolini estallara de furia: "¡Eso les pasa por andar con termo! ¡No pueden aguantar una hora sin tomar un mate!".

Mario Pergolini estalló en Otro Día Perdido Mario Pergolini estalló en su programa por un particular motivo y sorprendió a todos: el momento

"No entiendo la gente que va con termo... ¿Qué pasa, están todos deshidratados? No pueden ir por el mundo sin tomar mate. ¿Para qué mier... van con el termo?", expresó furioso el conductor de El Trece en su programa.