El invitado estelar con el que Mario Pergolini buscará competir fuertemente en el rating

Mario Pergolini arrancó con todo la semana en Otro Día Perdido y este martes tendrá a un artista que ha participado en diversas producciones audiovisuales.

Mario Pergolini es sin dudas la mejor apuesta de las noches de El Trece y en esta segunda temporada de Otro Día Perdido ha tenido una enorme remontada en cuanto al rating en el prime time. El conductor logró su mejor marca el lunes 25 de mayo con Nahuel Pennisi como invitado.

El ciclo promedió 5.3 puntos y de esta manera quedó segundo en su franja, es la medición más alta del ciclo de la última semana y fue lo segundo más visto del canal. Fue un programa especial, ya que realizaron un "mini show" frente al Cabildo de Buenos Aires y se volvió tendencia en redes.

Tras este arranque potente, Pergolini y su producción apostaron fuerte para tener a un conocido actor en el living de Otro Día Perdido. Se trata nada más y nada menos que de Benjamín Rojas, artista que ha participado en Rebelde Way, Chiquititas y Floricienta.

Mario Pergolini busca seguir con el rating positivo y tendrá a un actor famoso como invitado Captura de pantalla 2026-05-26 172358 Benjamín Rojas acompañará a Mario Pergolini este martes. Foto: Instagram / @otrodiaperdido.

Uno de sus más recientes trabajos tiene que ver con Mazel Tov, la película que protagonizó junto a Adrián Suar, Fernán Mirás y Natalie Pérez. Esta producción audiovisual se encuentra disponible en Disney Plus.