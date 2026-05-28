Diego Ramos reveló la manía oculta que tiene y horrorizó a Mario Pergolini en vivo: "Es una obsesión"

Los idas y vueltas en la televisión abierta suelen regalar momentos de extrema complicidad cuando los invitados deciden abrir las puertas de su intimidad. Esto fue lo que sucedió en la última emisión de Otro Día Perdido , el ciclo de eltrece, donde Diego Ramos protagonizó un divertido segmento junto a Mario Pergolini.

Lo que comenzó como un repaso tradicional por sus costumbres cotidianas terminó derivando en una revelación estética que dejó completamente perplejo al conductor del programa.

La conversación tomó un rumbo inesperado cuando Pergolini expuso una faceta poco conocida del entrevistado, ligada al diseño y al orden. “Sos muy ordenado. Sé que tenés una obsesión por el blanco y negro”, señaló el animador. Con intenciones de restarle dramatismo a sus declaraciones, Ramos argumentó: “No es una obsesión, es una tranquilidad”.

Sin embargo, el conductor no dejó pasar el asunto y recordó una drástica decisión decorativa que el actor tomó en las últimas fiestas de fin de año: “Si te da tranquilidad, es una obsesión. Vos pintaste un árbol de Navidad de negro, es una obsesión”. Lejos de mostrarse incómodo ante el planteo, el artista defendió su criterio estético con una sonrisa: “Sí, pero mirá lo lindo que queda”.

En el piso sumaron más detalles sobre esta particularidad, detallando que Ramos llegó incluso a pintar los paquetes de los productos cotidianos para no romper la armonía cromática de su vivienda.

otrodiaperdido-pergolini Mario Pergolini se mostró sumamente sorprendido por el nivel de exigencia visual que el actor aplica en su casa. Captura eltrece

Intrigado por el origen de esta fascinación, Pergolini indagó sobre el momento en que nació este hábito. Diego Ramos sorprendió al confesar que en el pasado su realidad era totalmente diferente. “Yo era un tipo de color. Es más fácil blanco y negro. Todo me combina. Soy más del negro”, explicó para justificar su presente monocromático.

El instante más llamativo de la noche se produjo cuando el invitado relató una insólita escena que vivió recientemente en su hogar, la cual terminó por horrorizar y causar risas en el estudio. “El otro día hice un video de mi cocina y estaba la frutera y dije: ‘Qué lástima la fruta de color’”, confesó el actor con humor.