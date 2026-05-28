¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas pochocleras que estrenan hoy y no te podés perder

En las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de las dos películas que estrenan hoy y te recomendamos desde MDZ.

Se acerca el final del primer trimestre del 2026 y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Show te recomendamos dos de ellas para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine.

Estrenos de cine para hoy: las películas que llegan para que disfrutes a pleno

Amarga Navidad Sinopsis: Elsa es una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis. Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad.

Amarga-Navidad La película es de Pedro Almodóvar y fue aplaudida en Cannes. Archivo