¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas pochocleras que estrenan hoy y no te podés perder
En las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de las dos películas que estrenan hoy y te recomendamos desde MDZ.
Se acerca el final del primer trimestre del 2026 y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Show te recomendamos dos de ellas para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine.
- Amarga Navidad
Sinopsis: Elsa es una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis. Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad.
Elenco: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, Quim Gutiérrez, Rossy de Palma, Carmen Machi, Antonio Araque
Duración: 111 minutos
- Backrooms
Sinopsis: Una misteriosa puerta irrumpe en el sótano de una sala de exposición de muebles y abre el paso a un espacio imposible: un laberinto infinito de habitaciones desiertas y pasillos idénticos, donde el tiempo y la realidad parecen haberse fracturado. En ese universo tan hipnótico como aterrador, cada avance profundiza el enigma y transforma lo cotidiano en una experiencia de suspenso absorbente.
Elenco: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Avan Jogia, Chelah Horsdal, Toby Hargrave, Henry Siklos, Philip Granger
Duración: 111 minutos