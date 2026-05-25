Luis Ventura volvió a apuntar contra Jorge Rial tras una dura crítica: "Seguí comiendo..."

El presidente de APTRA no dudó en arremeter contra Jorge Rial y la polémica entre ellos suma un nuevo capítulo.

La guerra entre Jorge Rial y Luis Ventura sigue sumando nuevos enfrentamientos y esta vez todo se dio luego de la gala de los Martín Fierro de televisión. Es que el conductor de C5N apuntó contra APTRA con una durísima publicación y el presidente de la institución no se quedó callado.

"Llego tarde, pero el Martín Fierro a Wanda Nara es totalmente merecido. Coincide con la ética y estética de esa agrupación de bochas llamada APTRA", comentó Jorge Rial sobre el premio a la conductora de Telefe y sobre la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina.

Jorge Rial criticó a los Martín Fierro y Luis Ventura lo fulminó Captura de pantalla 2026-05-25 075115 Luis Ventura contra Jorge Rial. Foto: X / @LuisVenturaSoy.

Luis Ventura, fiel a su estilo, no dudó en arremeter contra su excompañero y amigo y lo hizo mediante las redes sociales. Un portal compartió las declaraciones del conductor de Argenzuela y él contestó allí mismo y sin filtro alguno.