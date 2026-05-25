Cuánto sale la porción de locro que vende el papá de Mauro Icardi que Wanda Nara catalogó como el mejor de todos

Este 25 de mayo , Juan Icardi volverá a apostar por su ya tradicional venta de locro y empanadas caseras, una propuesta que repite cada año para celebrar la fecha patria. A través de redes sociales difundió el menú y rápidamente comenzaron a multiplicarse los pedidos y mensajes de apoyo.

La iniciativa tomó aún más repercusión luego de que Wanda Nara compartiera la publicación desde sus historias y sumara un elogio que no pasó inadvertido entre sus seguidores: "El más rico de todos". La exposición hizo que el emprendimiento del papá de Mauro Icardi ganara todavía más visibilidad tanto en redes como entre vecinos del barrio.

Entre los datos que más llamaron la atención estuvieron los precios que fijó para esta jornada patria. Juan Icardi venderá la porción de locro a $12.000 y la docena de empanadas caseras a $18.000 , con la intención de mantener una propuesta accesible y artesanal.

Mientras el proyecto gastronómico comenzó a generar repercusión, también aparecieron críticas dirigidas hacia Mauro Icardi en redes sociales. La situación despertó debate entre usuarios, en medio del apoyo que recibió Juan por su trabajo y el movimiento que logró con la difusión.

Juan Icardi y Wanda Nara Wanda Nara promocionó los platos de su exsuegro. Instagram Juanicardi.

En medio del revuelo, Ivana Icardi salió a aclarar públicamente cómo es la situación laboral dentro de la familia. Desde su cuenta de X escribió: "Mi papá trabaja con su venta de comida a domicilio, mi mamá es encargada en una lavandería hotelera". Además, explicó que uno de sus hermanos "vive en Suiza, trabaja de chef y tatuador".

La hermana del delantero también se refirió a su presente laboral para frenar rumores y explicar a qué se dedica actualmente: "Trabajo con colaboraciones en mis redes sociales y de project manager para una empresa de eventos y arquitectura".