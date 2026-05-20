Afirman que Wanda Nara pasó su peor noche en los Martín Fierro por culpa de Mauro Icardi: "Cansada de..."

Wanda Nara sigue siendo noticia luego de que fue premiada con el Martín Fierro en la terna a mejor conductora. Esto desató fuertes polémicas y, en medio de las críticas, revelaron que pasó una noche complicada y de angustia tras la ceremonia celebrada en Buenos Aires.

Fue Florencia de la V quien en una entrevista con Puro Show confirmó que la empresaria y figura de Telefe se encontraba muy angustiada. El motivo fue contundente y muy claro, un conflicto legal que tiene con Mauro Icardi tras la escandalosa separación.

"Yo me la encuentro a ella y la veía media extraña y la empecé a seguir... La vi como incómoda y la seguí por los diferentes stands ", comenzó contando la conductora de El Nueve sobre la charla que mantuvo con Wanda Nara .

Desconsolada: afirman que Wanda Nara pasó su peor noche en los Martín Fierro por culpa de Mauro Icardi

En un momento que pudieron estar a solas, le preguntó si le pasaba algo y allí Wanda Nara no pudo aguantar el llanto: "Se larga a llorar desconsoladamente y había otros productores... Me dijo: 'no puedo disfrutar nada, estoy cansada de este hijo de pu...'".

Captura de pantalla 2026-05-20 124547 Wanda Nara lloró tras los Martín Fierro y Florencia de la V reveló el motivo. Foto: captura de video / El Trece.

Florencia luego de esto reveló que la mediática se refirió a Mauro Icardi y dio a conocer el motivo del enojo y angustia de ella: "Fue un día fatal para mí porque tuve que pasar por la embajada de Turquía porque me quiere sacar las chicas".