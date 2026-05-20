Afirman que Wanda Nara pasó su peor noche en los Martín Fierro por culpa de Mauro Icardi: "Cansada de..."
Florencia de la V relató el duro momento que pasó Wanda Nara tras la ceremonia y confirmó que lloró desconsoladamente.
Wanda Nara sigue siendo noticia luego de que fue premiada con el Martín Fierro en la terna a mejor conductora. Esto desató fuertes polémicas y, en medio de las críticas, revelaron que pasó una noche complicada y de angustia tras la ceremonia celebrada en Buenos Aires.
Fue Florencia de la V quien en una entrevista con Puro Show confirmó que la empresaria y figura de Telefe se encontraba muy angustiada. El motivo fue contundente y muy claro, un conflicto legal que tiene con Mauro Icardi tras la escandalosa separación.
"Yo me la encuentro a ella y la veía media extraña y la empecé a seguir... La vi como incómoda y la seguí por los diferentes stands", comenzó contando la conductora de El Nueve sobre la charla que mantuvo con Wanda Nara.
Wanda Nara pasó una terrible noche en los Martín Fierro por culpa de Mauro Icardi
En un momento que pudieron estar a solas, le preguntó si le pasaba algo y allí Wanda Nara no pudo aguantar el llanto: "Se larga a llorar desconsoladamente y había otros productores... Me dijo: 'no puedo disfrutar nada, estoy cansada de este hijo de pu...'".
Florencia luego de esto reveló que la mediática se refirió a Mauro Icardi y dio a conocer el motivo del enojo y angustia de ella: "Fue un día fatal para mí porque tuve que pasar por la embajada de Turquía porque me quiere sacar las chicas".