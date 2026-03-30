Mauro Icardi realizó un fuerte contraataque en medio de la guerra judicial con Wanda Nara

En las últimas horas se desató un nuevo capítulo que genera escándalo entre el futbolista del Galatasaray y la conductora de Telefe.

La guerra judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue dando que hablar y en las últimas horas confirmaron una fuerte noticia que no le va a gustar para nada a la conductora estrella de Telefe. Fue Angi Balbiani, panelista de Puro Show, quien lanzó un bombazo.

"Por primera vez, Mauro se está enfrentando al juez… Esto es una recusación. Una recusación es cuando una de las partes que está en un litigio considera que el juez no se está comportando con parcialidad", comenzó contando la periodista.

Una de las razones que dio Mauro Icardi para pedir la recusación fue que "cuando Wanda pide algo, enseguida se ejecuta; cuando yo pido algo, nunca se resuelve". También expresó que hay una "doble vara en la imposición de multas", dado que él le tiene que pagar a la empresaria y ella cuando tiene que pagar una multa se la paga a un hospital.

El fuerte pedido de Mauro Icardi que podría enfurecer a Wanda Nara Mauro Icardi preparó un fuerte contraataque en medio de la guerra judicial con Wanda Nara El futbolista con este pedido generó una fuerte polémica en la Justicia, con la cual ha tenido diferentes roces. Uno de ellos fue en los últimos días cuando no llevó a las hijas al colegio y fue multado fuertemente.