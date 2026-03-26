¡Súper millonaria! Esta es la fortuna que Wanda Nara le ganó a Mauro Icardi

Entre las condiciones para el reencuentro familiar y la falta de cuota alimentaria, el conflicto entre Wanda y Mauro no da tregua.

El 6 de mayo es la nueva fecha fijada para que el divorcio sea oficial. / Instagram @wanda_nara

Mientras Wanda Nara disfruta de un viaje romántico por Japón junto a su pareja, Martín Migueles, en Argentina el divorcio con Mauro Icardi entró en una etapa de definiciones extremas. Fue Yanina Latorre, desde la pantalla de América TV, quien destapó la olla sobre la fortuna que ya estaría en manos de la empresaria y el motivo real por el cual la firma definitiva se sigue dilatando entre escritos judiciales y reclamos por la educación de sus hijas.

La cantidad exorbitante de euros que Wanda Nara le ganó a Mauro Icardi. El reclamo por los "faltazos" escolares entre Wanda y Mauro La tensión escaló a niveles insospechados cuando la audiencia prevista para este miércoles se pasó para el próximo 6 de mayo, día en el que técnicamente quedarían oficialmente solteros. Sin embargo, Wanda no oculta su malestar por el manejo cotidiano de sus hijas mientras ella está en el exterior.

wanda vs mauro Mauro Icardi busca impugnar la división de bienes y recuperar millones de euros. Archivo MDZ Según precisó Latorre, la mediática puso condiciones estrictas para que las menores sigan con el futbolista: "Wanda, que está en Japón con el novio, autoriza pero con condiciones: que las chicas vayan al colegio porque desde que llegó Icardi faltaron tres veces al colegio".

wanda nara y mauro Las hijas de la pareja quedaron en el medio de un reclamo por faltas al colegio. Archivo MDZ El dato más jugoso de la jornada fue, sin dudas, el desglose patrimonial que divide a las aguas. La panelista de SQP dejó a todos mudos al detallar el capital que Wanda ya habría blindado: “¿Saben con cuántos millones de euros se quedó Wanda? Se quedó con 33 millones de euros en propiedades y los 7 que Mauro denuncia que ella le sustrajo y por eso no le paga la cuota alimentaria”.

Wanda Nara Icardi denuncia que Wanda le "sustrajo" 7 millones y por eso no paga alimentos. Foto: Instagram / @mauroicardi / @wanda_nara. Ante este panorama, el delantero del Galatasaray no se queda de brazos cruzados y dio un paso legal agresivo: "Icardi está pidiendo la impugnación de la cesión de bienes", buscando recuperar parte de lo que considera una distribución injusta.