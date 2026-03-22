Wanda Nara en Shanghái: el lujoso look que todos quieren imitar

Aprendé a llevar el lujo urbano según Wanda Nara. ¡No te pierdas todos los detalles y fotos de su look!

Shanghái fue el escenario elegido por Wanda Nara para mostrar que la moda, en su caso, nunca es cuestión de azar. En medio de una de las ciudades con más movimiento del mundo, la empresaria construyó una imagen que capturó la esencia del lujo contemporáneo.

La foto, que a simple vista parece espontánea, la mostró en una zona de arquitectura tradicional oriental, donde el contraste entre lo clásico del entorno y la modernidad de su look generó una tensión visual que funcionó muy bien. Para ese momento, Wanda eligió un estilismo que priorizaba la funcionalidad, aunque con gran impacto.

El foco estuvo en el pañuelo estampado que llevaba anudado en la cabeza, un detalle con aire retro que remitía a la estética de Gucci. Esa pieza elevó el conjunto y le dio identidad, sumando color a una base dominada por tonos oscuros. Para reforzar esa mezcla entre lo casual y lo sofisticado, agregó una gorra negra que le metió un toque sporty-chic.

Sin embargo, el verdadero quiebre del look llegó con la cartera acolchada de Chanel, con su cadena dorada. Un clásico que automáticamente transformó la propuesta.