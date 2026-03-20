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Emilia Mernes

El look de Emilia Mernes que generó polémica en la fiesta de la Scaloneta

Mirá qué fue lo que llevó Emilia Mernes en la fiesta de la Selección y por qué generó tanta polémica.

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Conocé los detalles del look de Emilia Mernes.
Conocé los detalles del look de Emilia Mernes.

Emilia Mernes no pasó desapercibida en la fiesta que celebró a la Selección argentina después del Mundial de Qatar, y no solo por su look, sino por todo lo que generó alrededor.

La cantante llegó a ese encuentro con un estilo que mezclaba lo sensual y lo urbano, muy en línea con su identidad pop. Eligió un top negro ajustado con cordones en el frente, que dejaba ver parte del escote y el abdomen. Para abajo, lució un pantalón negro de tiro alto y corte recto, de caída amplia, que equilibraba todo y estilizaba la figura.

Los accesorios fueron discretos y optó por una gargantilla fina y un bolso chico. Hasta ahí, todo bien, pero el foco se corrió cuando empezaron los comentarios. Yanina Latorre soltó en su programa que Emilia "entró toda diosa" y que "las malas lenguas dicen que a las esposas no les gustó la actitud, ni la mirada en el lugar. A todas les pareció dudosa". En las imágenes se la veía sonriente, copa en mano, charlando con invitados, posando con Duki y con el Dibu Martínez.

La cosa no quedó ahí. Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Emilia en Instagram y, según Yanina Latorre, habría sido por una "limpieza" de cuentas y una decisión tomada "por solidaridad con Tini Stoessel". Así que el look, la fiesta y los vínculos terminaron todos mezclados en una misma historia.

Mirá las fotos del look de Emilia Mernes:

Emilia Mernes (2)
Emilia Mernes y el look que desató comentarios en el entorno de la Scaloneta.

Emilia Mernes y el look que desató comentarios en el entorno de la Scaloneta.

Emilia Mernes (1)
El look de Emilia Mernes que marcó la noche en Qatar.

El look de Emilia Mernes que marcó la noche en Qatar.

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