El look de Emilia Mernes que generó polémica en la fiesta de la Scaloneta

Mirá qué fue lo que llevó Emilia Mernes en la fiesta de la Selección y por qué generó tanta polémica.

Emilia Mernes no pasó desapercibida en la fiesta que celebró a la Selección argentina después del Mundial de Qatar, y no solo por su look, sino por todo lo que generó alrededor.

La cantante llegó a ese encuentro con un estilo que mezclaba lo sensual y lo urbano, muy en línea con su identidad pop. Eligió un top negro ajustado con cordones en el frente, que dejaba ver parte del escote y el abdomen. Para abajo, lució un pantalón negro de tiro alto y corte recto, de caída amplia, que equilibraba todo y estilizaba la figura.

Los accesorios fueron discretos y optó por una gargantilla fina y un bolso chico. Hasta ahí, todo bien, pero el foco se corrió cuando empezaron los comentarios. Yanina Latorre soltó en su programa que Emilia "entró toda diosa" y que "las malas lenguas dicen que a las esposas no les gustó la actitud, ni la mirada en el lugar. A todas les pareció dudosa". En las imágenes se la veía sonriente, copa en mano, charlando con invitados, posando con Duki y con el Dibu Martínez.

La cosa no quedó ahí. Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Emilia en Instagram y, según Yanina Latorre, habría sido por una "limpieza" de cuentas y una decisión tomada "por solidaridad con Tini Stoessel". Así que el look, la fiesta y los vínculos terminaron todos mezclados en una misma historia.