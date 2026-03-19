"Con Emilia Mernes algo pasó": aseguran que la cantante tuvo un desliz con un jugador de la Selección Argentina

El bando de las "mujeres de la Selección" se cerró contra Emilia Mernes por un supuesto desliz que rompió los códigos del grupo.

Lo que comenzó como un rumor de pasillo en el mundo del pop urbano acaba de estallar con una fuerza que sacude tanto a la música como al predio de Ezeiza. En la última emisión de Lape Club Social por América TV, la periodista Paula Varela soltó una bomba que dejó a todos boquiabiertos.

¿Emilia Mernes fue botinera? Según la periodista, la supuesta enemistad entre Tini Stoessel y Emilia Mernes tendría un trasfondo mucho más oscuro vinculado a la intimidad de los Campeones del Mundo. Al parecer, un presunto acercamiento de la Original con un referente del equipo nacional habría sido el detonante de una grieta que ya no se puede ocultar.

¿Emilia Mernes estuvo con un jugador de la Selección Argentina? La trama de esta novela mediática se volvió más compleja cuando Varela detalló que el rechazo hacia Emilia no es un capricho de Tini, sino una acción coordinada por las parejas de los futbolistas. La periodista fue tajante al explicar el "modus operandi" de las mujeres de los cracks: "Cuando las mujeres de los jugadores te dejan de seguir no es que ellas van a decir 'Ay, somos amigas de Tini y la dejamos de seguir'. No es así. Ya estuve averiguando y habría habido un acercamiento de Emilia con alguien de la Selección".

mujeres seleccion argentina El grupo de WhatsApp de las mujeres de la Selección habría sido el lugar donde se decidió el "unfollow" masivo. Archivo MDZ En medio de la polémica, el periodista Leo Paradizo aportó una pieza clave para entender cómo se gestó este vacío mediático. Existe un grupo de WhatsApp donde las esposas de los jugadores mantienen una comunicación constante y filtran quién entra y quién sale del círculo de confianza: "así que tiene que ver con esto, si una deja de seguir porque hay lío, el resto la sigue".

Emilia Mernes (1) Antonela Roccuzzo dejó de seguir a la cantante entrerriana tras los rumores de acercamiento a un jugador. Instagram @emiliamernes Pero lo más fuerte llegó al cierre del programa, cuando se reveló que el propio implicado habría alardeado de este encuentro en la intimidad del plantel. Según la información que maneja Varela, este jugador, que ya fue relacionado anteriormente con otra celebridad, no se habría guardado el secreto. La frase que circula entre las paredes de los vestuarios es demoledora y no deja lugar a dudas: "En vestuarios, porque esta persona habla, que ya se lo vinculó con otra famosa, dijo: 'Sí, con Emilia algo pasó'".