El nuevo look de Guillermina Valdés: ¡mirá lo que se hizo en el pelo!

No te pierdas el cambio de imagen de Guillermina Valdés. Todos los detalles de su nuevo look en la nota.

La actriz, Guillermina Valdés, compartió en sus redes su nuevo corte de pelo, justo ahora que está metida de lleno en "El Divorcio del Año" y con una agenda profesional muy intensa. Se trató de una transformación más sutil pero igual de significativa, que no buscó romper con su imagen sino más bien actualizarla.

Esta vez, el cambio fue leve, ya que mantuvo la base de su clásico bob, acompañado por el flequillo que había incorporado en sus apariciones más recientes, e introdujo un acabado más suelto y menos estructurado, que le dio mayor movimiento a su cabello.

Ese detalle redefinió la percepción del look, alejándolo de líneas rígidas y acercándolo a una estética más orgánica, en sintonía con las tendencias actuales que priorizan la textura y la fluidez.

El proceso fue compartido en sus historias de Instagram, donde se pudo ver el trabajo del estilista en tiempo real, y donde tanto usuarios como especialistas celebraron el resultado.