Guillermina Valdés sorprendió con un cambio de look radical: mirá lo que se hizo

Guillermina Valdés renovó su imagen antes del verano con un corte tendencia y un nuevo color. No te pierdas las fotos.

Guillermina Valdés decidió que el verano merecía un nuevo corte de cabello. Con el estreno de una de las obras más esperadas de la temporada 2026 y en medio de semanas agitadas por proyectos y polémicas, eligió cerrar un ciclo y abrir otro al despedirse del rubio que la acompañó durante años y abrazar un bob con flequillo, corto y con un color completamente distinto al habitual.

Su aparición en la mesa de Mirtha Legrand dejó la transformación expuesta con una contundencia que no necesitó presentación. Ni siquiera hizo falta un anuncio formal ya que el peinado hablaba solo. Guillermina lució un corte bob, por encima de los hombros, con un flequillo recto pero suave, y con un morocho profundo, enriquecido con reflejos claros, que generaba un contraste elegante y que la alejaba del rubio que había sido casi una firma personal.

En Instagram, las fotos del look explotaron en halagos, y es que había algo magnético en cómo el flequillo enmarcaba sus facciones, cómo el tono oscuro le sumaba carácter y cómo el corte le realzaba el cuello y hombros.

Para esa noche televisiva, llevó un vestido con impronta romántica que acompañaba la transformación sin competir con ella. La prenda tenía un estampado de flores rosas y fucsias de tamaño grande, con un vuelo tipo princesa y el escote cuadrado que, juntos, construían una silueta femenina, tradicional, que contrastaba con la modernidad del bob. Fue justamente esa tensión entre lo clásico del vestido y lo moderno del corte lo que generó un efecto tan llamativo.