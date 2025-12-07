Guillermina Valdés reveló el tajante punto en el que está en desacuerdo con Marcelo Tinelli

La actriz estuvo como invitada en el programa de Mirtha Legrand, y allí se sinceró sobre un importante punto en el que tiene un desencuentro con su expareja.

Guillermina ValdésTinelli estuvo este sábado como invitada en el programa La noche de Mirtha (eltrece), y allí la actriz no anduvo con rodeos a la hora de expresar cuál es el punto clave en el que no está de acuerdo con Marcelo Tinelli, su expareja.

Mientras el conductor graba la segunda temporada de su reality familiar, Valdés dejó en claro por qué no quiso que Lorenzo, el hijo que tuvo junto a Tinelli, participe en tal producción.

La confesión de la artista y empresaria se dio en el momento en que la periodista María Julia Oliván, otra de las comensales de la cena televisiva de Mirtha Legrand, le consultó si cuenta con alguna seguridad para Lolo tras las denuncias públicas de amenazas que hizo Juanita Tinelli.

Tras aclarar de manera categórica que no dispuso de una protección especial para el niño, Guillermina Valdés contó: “El desencuentro que tuve con Marcelo es que yo no comparto la sobreexposición de los hijos. A veces me encuentro rindiendo o explicando situaciones que yo estoy muy lejos. Pero no lo digo para desentenderme de nada".

Guillermina Valdés y el contundente punto de desencuentro con Marcelo Tinelli Guillermina Valdés y su punto de desencuentro con Marcelo Tinelli Entonces, cuando la periodista le preguntó si ella no quiso que Lolo fuera parte del reality de Marcelo Tinelli, la actriz explicó: “Nunca quise en realidad. Estamos en un momento de la humanidad en donde no sabemos las consecuencias que van a tener estos niños que están con un tercer brazo que es un celular”.