La bailarina se tomó un tiempo para responder preguntas de sus seguidores y sorprendió con una respuesta pícara sobre su vida sexual: los detalles.

Aprovechando un breve descanso mientras terminaba de acomodarse en la nueva casa que comparte con su esposo, Ramiro Arias, Noelia Marzol decidió abrir la clásica herramienta de preguntas en Instagram. Lo que comenzó como una interacción casual para matar el tiempo, rápidamente escaló en temperatura.

Lejos de esquivar la curiosidad ajena o mostrarse incómoda, Marzol afrontó el cuestionario con la frescura y el humor que la caracterizan. La situación dio un giro inesperado cuando un usuario fue directo al grano y le consultó cuántas veces había tenido sexo en la última semana, una pregunta que para muchas figuras públicas podría resultar invasiva.

La fuerte confesión de la famosa Embed - Una famosa argentina sorprendió al revelar cuántas veces tiene sexo con su pareja y fue directa: "Es muy bueno" Sin embargo, Noelia eligió responder con naturalidad y entre risas confesó que, debido al contexto de la mudanza, la frecuencia no había sido alta, deslizando un "ehh… no, esta semana un par…", dejando flotando un número impreciso pero sugerente que evidenció la sinceridad del momento.

Inmediatamente, la bailarina intentó profundizar en su respuesta desde una perspectiva más reflexiva, aunque sin abandonar el tono de broma. Mirando hacia fuera de cámara, donde se encontraba el exfutbolista, lanzó una frase que buscó complicidad: "Lo importante no es la cantidad, lo importante es la calidad. ¿Verdad, Ramiro?".

La intervención de Arias fue escueta pero contundente; con un simple "sí", validó la teoría de su esposa, provocando que ella se tentara de risa ante la cámara, transformando una pregunta íntima en un paso de comedia conyugal.