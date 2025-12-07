La famosa cocinera ha demostrado su amor por la provincia en varias oportunidades. En esta ocasión, llegó acompañada y mostró toda la experiencia: los detalles.

El emblemático Sunsetstrip de Hernán Cattaneo volvió a convertir a Mendoza, Potrerillos en escenario de música y brillo durante el fin de semana del 6, 7 y 8 de diciembre; pese a una alerta por lluvias que obligó a ajustes en la logística, las jornadas siguieron adelante y cerraron con buena respuesta del público.

Entre la gran convocatoria, estuvo Maru Botana, quien, según publicaciones y postales subidas a las redes, posó feliz junto a algunos de sus hijos y mostró su paso por la provincia a través de fotos y videos. Las imágenes compartidas muestran desde instantes del evento hasta escenas de relax y comidas en un reconocido hotel mendocino.

Las fotos de Maru Botana en la provincia image Maru Botana en Mendoza. Créditos: Instagram El sábado 6 la jornada estuvo condicionada por una alerta meteorológica que terminó modificando parte de la logística de varias actividades en la provincia; aún así, la producción del Sunsetstrip mantuvo la programación central y la experiencia continuó, con gran público presente.

image Maru Botana en Mendoza. Créditos: Instagram Maru Botana mostró toda la experiencia en Mendoza, desde la lluvia de la noche del sábado, hasta la alegría compartida con sus hijos. También, mostró que el paseo no corta su rutina deportiva, por lo que la cocinera mantiene "Una buena cola siempre".

Embed - Las increíbles fotos de Maru Botana en Mendoza: show de Hernán Cattaneo y estadía en un reconocido hotel La rubia también compartió imágenes de comidas y encuentros en el Hotel Park Hyatt, el cual suele frecuentar cada vez que pisa la provincia. Estas postales se suman a la relación de la cocinera con Mendoza, donde históricamente participó en eventos y actividades gastronómicas.