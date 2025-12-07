Así reaccionó Daniela Christiansson tras conocerse el futuro laboral de Maxi López en Argentina: "Fue tan..."

El 2024 marcó un punto de inflexión inesperado en la vida de Maxi López . Lejos de lo esperado, el exdelantero ha encontrado en la televisión argentina un terreno frondoso donde su carisma fluye. Su participación en MasterChef Celebrity no solo le otorgó el cariño del público, sino que le abrió las puertas a nuevas oportunidades laborales.

Sin embargo, este éxito profesional tiene su contracara emocional: la distancia de su familia. Mientras se filtraban los detalles de su desembarco en el streaming para la temporada de verano, su pareja, Daniela Christiansson , rompió el silencio en las redes sociales con un gesto que conmovió a sus seguidores.

Las especulaciones sobre el destino de López dejaron de ser rumores. Según informó la periodista Naiara Vecchio en La Posta Espectáculo, el "rubio" ya tiene un pie en la temporada de Mar del Plata. Maxi López se sumaría en enero a la programación del canal de streaming Olga , una movida estratégica que capitaliza su gran momento en Telefe.

Esta información llega justo después de su mano a mano con Ángel de Brito en LAM, donde el conductor indagó sobre sus planes. Ante la pregunta de si se veía conduciendo o haciendo streaming, Maxi no titubeó y, con picardía, lanzó: “Ojo, ¿eh? Puedo. Si vos me das la verde, yo...”. Una frase que, a la luz de la información de Vecchio, era más una confirmación velada que una expresión de deseo.

Para concretar estos proyectos, Maxi debe ordenar su agenda personal. En la misma entrevista, confirmó que hará un viaje relámpago a Europa: “Me voy, tengo que ir a Suiza, pero vuelvo. Sí, vuelvo”. Ese regreso está atado a sus compromisos con MasterChef y, ahora se sabe, a su debut en el streaming estival.

Es en este contexto de idas y vueltas donde la figura de Daniela Christiansson cobra protagonismo. Al ver que la estadía de Maxi en Argentina se prolonga y se diversifica, la modelo sueca utilizó su cuenta de Instagram para marcar el terreno afectivo.

Daniela replicó una tierna fotografía que Maxi había subido previamente: una imagen de ella en un sofá blanco, abrazando y besando a la pequeña Elle, la hija de ambos. El exfutbolista había escrito sobre la foto: “Falta poco para estar todos juntos”.

En otra de las historias, la modelo sueca felicitó a su esposo por lo logrado en la segunda mitad del año: "Bravo, amor! Y eso que fue en tan solo unos meses".

Con el contrato tácito del público a su favor y una silla esperándolo en Mar del Plata con el equipo de Olga, Maxi López parece haber decidido que su 2025 será en Argentina, con la esperanza de que ese "falta poco" se concrete pronto para unir su éxito laboral con su vida familiar.