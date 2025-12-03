¿Maxi López se cansó de vivir en Suiza? . En medio de la euforia por el inminente nacimiento de su hijo y su sorpresiva consolidación como figura mediática en Argentina, el exfutbolista acaba de firmar un contrato que, según revelaron en el ciclo A la Tarde (América TV), le reportará una cifra millonaria de la que "no entran los ceros".

Tras una inminente euforia por su carismático personaje en MasterChef Celebrity, el exjugador aceptó la propuesta que promete ser la noticia del verano. Un desafío que lo vincula directamente a la televisión y el streaming durante enero, por primera vez.

Maxi López será uno de los conductores del programa "Odeya" (ligado al canal Olga) durante toda la temporada veraniega. El debut está pautado para el 5 de enero , fecha en la que el empresario se instalará en la ciudad de Mar del Plata y permanecerá hasta el último día del mes.

Embed - La cifra millonaria que aceptó Maxi López y su próximo cambio de vida en Argentina: "No entran los ceros"

La jugada, además de poner a López de lleno en el centro de la escena mediática, le habría significado la firma de un contrato que la producción calificó como "imposible de decir que no" .

Pero el negocio no termina allí. Se reveló que el ex de Wanda Nara está evaluando "una serie de contratos" adicionales por contenido en redes sociales, donde una publicación junto a Wanda podría valer tranquilamente 30 mil dólares , según el panel de A la tarde (América TV).

Daniela Christiansson y Maxi López se encuentran en la Argentina En una entrevista, la modelo sueca contó cómo se conoció con el ex futbolista La modelo sueca se instalaría en el país. Créditos: Archivo MDZ

El cambio de vida de Maxi López está directamente ligado a su vida personal. Su pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson, está en la recta final de su embarazo. El parto está programado para los últimos días de diciembre, justo antes del debut en Mar del Plata.

El nacimiento del niño viene con "una panadería bajo el brazo" y la planificación de una mudanza definitiva: la pareja se instalará en Buenos Aires alrededor de marzo o abril de 2026.

Sin embargo, el contrato con el streaming abre un enorme interrogante: ¿Cómo hará Maxi López para grabar las instancias de MasterChef Celebrity (donde es una de las figuras más queridas) si va a estar instalado en Mar del Plata haciendo un programa matutino durante todo enero?

La respuesta, por ahora, es una incógnita. Lo que queda claro es que Maxi López ha decidido dejar atrás la "vida perfecta en Suiza", para abrazar el ritmo, la diversión, el dinero y la imperfección de la vida mediática en Argentina.