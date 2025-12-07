Así fue el triste cumpleaños de Gustavo Yankelevich y lo expresó con un sentido mensaje: "Mi corazón está..."

El histórico productor celebró un nuevo año de vida rodeado de afecto, pero con el corazón puesto en el recuerdo de su hija Romina Yan y su nieta Mila, fallecida hace solo cuatro meses.

El calendario marcó el cumpleaños número 76 de Gustavo Yankelevich. Sin embargo, este 2025 la celebración tuvo un matiz diferente, teñido por una profunda carga emocional. El productor eligió transitar la fecha con la mirada puesta en dos grandes ausencias físicas: su hija, Romina Yan, y su nieta Mila, cuya partida sacudió a la familia hace apenas cuatro meses.

Un mensaje que entristeció las redes image El posteo que marcó con fuerza el domingo. A través de sus redes sociales, Yankelevich compartió unas palabras que resonaron fuerte en el ambiente artístico y en sus seguidores. No ocultó el dolor, sino que lo integró al agradecimiento por el cariño recibido.

“¡Hoy cumplo 76 años! Rodeado de los quiero, acompañado por muchos que me quieren y que me hicieron llegar muy lindos mensajes. ¡Gracias! Mi corazón hoy y todos los días está con Romina y con Mila”, expresó el productor.

La mención de Mila, fallecida el pasado 29 de julio en Miami, evidenció que el duelo está aún en carne viva. La tragedia golpeó al clan Yankelevich en un momento inesperado, sumándose a la herida siempre abierta por la pérdida de Romina.

El respaldo incondicional de los famosos gustavo-yankelevich-y-romina-yan-2093906 Gustavo y Romina. Créditos: Archivo MDZ Como era de esperarse, la publicación se convirtió rápidamente en un muro de contención y afecto. Figuras de la talla de Diego Torres, Jey Mammon, Marcela Coronel y Gastón Dalmau se hicieron presentes con saludos.