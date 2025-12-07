La decisión que tomaría Martín Demichelis tras el video de Evangelina Anderson con Ian Lucas: "Quiere irse"

El video de Evangelina Anderson a los besos con Ian Lucas en un boliche porteño no solo sacudió la farándula, sino que impactó de lleno en el corazón de Martín Demichelis . Mientras la modelo disfruta de su renacer mediático en MasterChef Celebrity y se deja ver muy cerca del influencer de 26 años, su exmarido vive la otra cara de la moneda: el duelo.

Según revelaron en el programa A la Tarde (América TV), la confirmación gráfica del nuevo romance de Evangelina dejó al director técnico devastado. “A mí esto que me llega me pone cada vez peor… Micho está por el piso” , aseguró el panelista Daniel Fava, describiendo el estado anímico actual de Demichelis .

La presión de ver a la madre de sus hijos rehaciendo su vida con un compañero de trabajo mucho más joven ha llevado a Demichelis a tomar una decisión drástica: buscar una salida laboral urgente fuera del país para alejarse del foco mediático.

Embed - La dura decision de Martin Demichelis tras el video de Evangelina Anderson con Ian Lucas: "Quiere irse..."

“Pidió tener una salida laboral inmediata. Por ahora no tiene nada, no aparece ningún club que lo quiera llevar. Se está fumando toda esta novelita en Buenos Aires” , detalló Fava. El objetivo de "Micho" es claro: “Quiere irse de acá, quiere irse de Argentina” .

Ante la victimización del técnico, la panelista Cora Debarbieri fue filosa al recordar los motivos de la ruptura: “Avisale a Micho que ella se fumó toda su novelita con la azafata” , lanzó, en referencia a la supuesta infidelidad que dinamitó el matrimonio meses atrás.

Refugio en Uruguay con un viejo amigo

Martín Demichelis, en medio de un escándalo por rumores de infidelidad Foto: Instagram @evangelinaanderson Martín y Evangelina se separaron tras 18 años de relación. Instagram @evangelinaanderson

En medio de la depresión y la falta de proyectos, Demichelis ha decidido recluirse. “En lo personal, él tiene decidido no mostrarse, no tener vida social”, explicaron. Sus movimientos se limitan a visitar a su familia en su pueblo natal y buscar contención en su círculo más íntimo.

En este contexto, quien apareció como un pilar fundamental fue Fernando Cavenaghi. Demichelis viajó recientemente a Uruguay para refugiarse en la casa del ídolo de River, con quien forjó una fuerte amistad desde sus inicios en el fútbol.

La elección del "Torito" como consejero no pasó desapercibida en el panel. Luis Bremer aportó un dato picante sobre el anfitrión: “Cavenaghi es alto ganador, alto bastonero de fiestas en su momento, no sé ahora…”, sugiriendo que quizás el viaje a Uruguay no sea solo para llorar las penas, sino para intentar distraerse del romance que tiene a todos hablando.