A 16 fotos del ACV que terminó con Gustavo Cerati, así se veía en la última foto que le tomaron

Tras cerrar su gira más exitosa, un disparo de cámara inmortalizó el último rastro de conciencia del líder de Soda Stereo.

El último show en Caracas fue calificado por el propio Cerati como el más exitoso de toda su carrera solista. / Archivo MDZ

Existen imágenes que cargan con el peso de la historia, pero pocas son tan desgarradoras como la fotografía grupal que cerró la gira de Gustavo Cerati en Caracas, aquel 15 de mayo de 2010. Lo que debía ser el registro de un éxito rotundo en la Universidad Simón Bolívar se transformó, en un parpadeo, en el prólogo de una tragedia que mantendría en vilo a todo un continente durante cuatro años.

Un flash que capturó el abismo de Cerati para siempre La escena, reconstruida por el periodista Juan Morris, describe un ambiente de euforia típica de fin de gira. El baterista Fernando Samalea intentaba acomodar la cámara en automático sobre un mueble mientras el equipo se amontonaba. Gustavo, el gran ausente hasta el último segundo, apareció casi por inercia. Fue en ese intervalo de tiempo, entre un primer disparo fallido y el destello del flash definitivo, donde el destino se ensañó con el músico.

Gustavo Adrián Cerati murió el 4 de septiembre de 2014 a los 55 años Gustavo Adrián Cerati murió el 4 de septiembre de 2014 a los 55 años Adrián Taverna, su histórico sonidista, fue el primero en notar que algo no estaba bien. Al girarse para decirle algo, se encontró con una imagen perturbadora: un Cerati pálido, con la mirada perdida y los ojos desorbitados. Ante la pregunta de si se sentía bien, el artista intentó articular una respuesta, pero sus músculos faciales ya no respondían a las órdenes del cerebro. En ese estado de confusión absoluta, la cámara disparó y registró para siempre la última imagen del ídolo en pie.

ultima foto cerati Fernando Samalea fue el encargado de programar la cámara que capturó la imagen final del equipo unido. X Tras la foto, la dispersión del grupo dejó a Gustavo caminando con dificultad hacia su camarín. Al entrar, sus asistentes lo encontraron tirado en un sillón, con la mirada perdida y la camisa desabrochada. La escena era caótica: dos paramédicos inexpertos, paralizados ante la magnitud de la figura que tenían enfrente, y un traslado en ambulancia que sumó más dramatismo al cuadro.

A 10 años de su muerte, Gustavo Cerati continúa en el corazón de sus fans Foto: Diario Ultima Hora Gustavo Cerati y su legado eterno: el rock latinoamericano no volvió a ser el mismo tras aquella noche en Venezuela. Archivo