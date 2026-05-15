Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos

Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas , más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.

Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:

Sinopsis: El aclamado director noruego Kristoffer Borgli (Enferma de mí, El hombre de los sueños), regresa con una corrosiva historia que tiene en el centro de la escena a Emma (Zendaya) y Charlie (Robert Pattinson), una exitosa pareja que está en la previa de su gran fiesta de casamiento. En medio de los tantos preparativos para el evento, específicamente durante una degustación de comida y alcohol para la cena nupcial, los protagonistas comparten fuertes confesiones junto a otra pareja amiga; situación que los lleva a una serie de incómodos planteos sobre su futuro.

Funciones: viernes 15 de mayo a las 18 horas y sábado 16 de mayo a las 21 horas

Cine: Sala Verde de la Nave Uncuyo (Maza 250, Mendoza)

Entradas: $6500

La casaca de Dios

la casaca de dios

Sinopsis: En el Mundial de México 86, Maradona anota dos goles para una nación marcada por la guerra. Décadas después, su legendaria casaca se subasta y un humilde utilero emprende un viaje que lo obliga a confrontar su pasado y la relación con su hija.

Funciones: viernes 15 y sábado 16 de mayo a las 18:00 horas

Cine: Teatro Imperial (intersección (Pablo Pescara y J. D. Perón, Maipú)

Entradas: $2.800