¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas pochocleras que estrenan hoy y no te podés perder
En las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de las dos películas que estrenan hoy y te recomendamos desde MDZ.
Se acerca el final del primer trimestre del 2026 y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Show te recomendamos dos de ellas para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine.
Sinopsis: Tras perder su empleo y su hogar, Anna decide viajar impulsivamente a una villa en la Toscana siguiendo la invitación de un joven italiano llamado Matteo. Al ser descubierta por la madre de este, finge ser su prometida para ocultar que se hospeda allí sin permiso. Sin embargo, su mentira se complica con la llegada de Michael, el primo de Matteo, con quien surge una química inesperada que cambiará su vida.
Elenco: Halle Bailey, Regé-Jean Page, Marco Calvani, Aziza Scott, Lorenzo de Moor, Isabella Ferrari, Nia Vardalos
Duración: 102 minutos
- Obsesión
Sinopsis: El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.
Elenco: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless, Andy Richter, Haley Fitzgerald, Darin Toonder, Anthony Pavone, Justice, Anthony Casabianca
Duración: 109 minutos