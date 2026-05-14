¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas pochocleras que estrenan hoy y no te podés perder

En las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de las dos películas que estrenan hoy y te recomendamos desde MDZ.

Se acerca el final del primer trimestre del 2026 y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Show te recomendamos dos de ellas para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine.

Estrenos de cine para hoy: las películas que llegan para que disfrutes a pleno Tu, yo & la Toscana Tu-Yo-La-Toscana-portada Tu, yo & la Toscana. X

Sinopsis: Tras perder su empleo y su hogar, Anna decide viajar impulsivamente a una villa en la Toscana siguiendo la invitación de un joven italiano llamado Matteo. Al ser descubierta por la madre de este, finge ser su prometida para ocultar que se hospeda allí sin permiso. Sin embargo, su mentira se complica con la llegada de Michael, el primo de Matteo, con quien surge una química inesperada que cambiará su vida.

Elenco: Halle Bailey, Regé-Jean Page, Marco Calvani, Aziza Scott, Lorenzo de Moor, Isabella Ferrari, Nia Vardalos