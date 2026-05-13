Disney Plus confirmó la quinta temporada de El Encargado: cuándo estará disponible

Desde Disney Plus revelaron que habrá una nueva entrega tras el éxito rotundo que tuvo la producción nacional en su plataforma.

Disney Plus reveló información sobre los trabajos futuros que se vienen realizando en base a nuevas películas y temporadas de series que se encuentran actualmente en su larga lista. En los últimos días anunció la nueva temporada de una espectacular serie argentina.

Se trata nada más y nada menos que de El Encargado, producción audiovisual protagonizada por Guillermo Francella. La cuarta temporada se estrenó el 30 de abril y es la serie éxito del servicio de streaming.

En medio del furor, desde la compañía confirmaron la quinta temporada y ya hay expectativa en los fanáticos. Si bien se pensaba que no habría una nueva entrega, Disney sorprendió a todos.

Disney Plus anunció la nueva temporada de la serie argentina El Encargado - Portada Disney Plus anunció que habrá quinta temporada de El Encargado. Foto: captura de video YouTube / Hulu Latinoamérica.

En la famosa escena post créditos del último capítulo, se lo pudo ver a Eliseo grabándose en una aplicación de citas, lo que dejó entrever que una nueva temporada era posible y finalmente llegó la confirmación.