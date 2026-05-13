La serie basada en hechos reales que retrata la caída de uno de los grandes escritores del siglo XX

El cine y la televisión lleva décadas retratando la vida de los ricos y famosos. Y aunque muchas historias parecen salidas de una ficción, hay otras que encuentran su base en hechos que realmente ocurrieron.

Tras haber retratado el enfrentamiento entre las legendarias actrices de Hollywood, Bette Davis y Joan Crawford, el director, productor y guionista Ryan Murphy decidió crear una segunda entrega de su serie Feud , para retratar uno de los escándalos sociales más famosos de Estados Unidos de los años 60 y 70: la caída de Truman Capote después de traicionar a las mujeres millonarias que lo habían aceptado como parte de su círculo íntimo.

Feud: Capote vs. The Swans se estrenó en Disney Plus en 2024, y a continuación te contamos por qué tenés que verla.

Tom Hollander brilla en la piel del afamado escritor con una interpretación que recuerda la de Philip Seymour Hoffman en "Capote"

En 1965, Truman Capote publicó A sangre fría, la novela de no ficción que convirtió al escritor en una celebridad absoluta. Tras el éxito de la publicación, Capote se convirtió en una figura clave de la alta sociedad neoyorkina. Inteligente, mordaz y siempre dispuesto al comentario filoso, logró ser aceptado dentro del círculo más exclusivo de mujeres millonarias y aristócratas que dominaban las fiestas, la moda y las páginas sociales de la época.

Fascinado por sus vidas de opulencia, Capote se infiltra en la intimidad de estas mujeres a las que él llamaba "sus cisnes", y se convierte en su confidente más cercano. Sin embargo, esa amistad se destruye por completo cuando el autor decide publicar en la revista Esquire un adelanto de su próxima novela, desnudando sin piedad los secretos más oscuros, escándalos sexuales y miserias privadas de este selecto grupo.

La publicación desata una guerra social despiadada y un exilio inmediato para el novelista. Humilladas y profundamente heridas, los "cisnes", liderados por la icónica socialité Babe Paley, cierran filas y deciden desterrar a Capote de la élite de Nueva York, destruyendo su estatus social y empujándolo hacia una espiral autodestructiva de alcohol y aislamiento.

Diane Lane, Naomi Watts y Chloë Sevigny son tres de las protagonistas de Feud: Capote vs. The Swans Diane Lane, Naomi Watts y Chloë Sevigny son tres de las protagonistas de Feud: Capote vs. The Swans Foto: FX

Más allá de la historia, que resulta cautivante por sí misma, el elenco es de lo más destacado que tiene este drama. El actor británico Tom Hollander se pierde por completo en la piel de Truman Capote, construyendo un personaje vulnerable, brillante y profundamente autodestructivo.

A su alrededor aparece un elenco impresionante: Naomi Watts, Demi Moore, Diane Lane, Chloë Sevigny, Calista Flockhart y Jessica Lange como las mujeres que integran ese exclusivo círculo de socialites.

En cuanto al tono, Feud: Capote vs. The Swans podría haber caído fácilmente en el melodrama, pero gracias a su mirada sobre el precio de la fama y el poder social, la serie explora cómo un grupo de personas quedan atrapadas dentro de personajes que ellas mismas ayudaron a construir.

Mirá el tráiler de la serie

Feud Capote Vs. The Swans Tráiler Oficial Subtitulado

Desde el punto de vista visual, la ficción es verdaderamente impecable. Vestuario, decoración, fotografía y diseño de producción trabajan para crear un mundo elegante pero sofocante. Hay glamour, sí, aunque siempre acompañado de una sensación de tristeza y decadencia.

La crítica recibió la serie con entusiasmo, especialmente por las actuaciones y la reconstrucción histórica. También fue celebrada por recuperar la esencia más sólida de las producciones de Murphy después de varios proyectos irregulares.

Con 8 episodios, Feud: Capote vs. The Swans es una serie que narra una historia fascinante, con grandes interpretaciones y con personajes llenos de contradicciones. Si buscás algo adictivo y cautivador, esta serie se encuentra completa en Disney+.