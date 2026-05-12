La serie de Netflix perfecta para desconectar después del trabajo

Con solo 6 episodios, Unfamiliar se convirtió en una de las apuestas alemanas más intensas de Netflix gracias a una historia cautivadora.

Disponible en Netflix, Unfamiliar tiene 6 episodios y apuesta por un thriller de espionaje que también pone el foco en los secretos de pareja.

Hay series de espionaje que se apoyan en la acción y otras que encuentran su fuerza en la tensión que nace de los secretos. Unfamiliar va claramente por ese segundo camino. La serie alemana de Netflix arranca con una vida aparentemente tranquila en Berlín, pero enseguida deja ver que debajo de esa calma hay un pasado imposible de enterrar.

Un thriller alemán que engancha La historia sigue a Simon y Meret Schäfer, un matrimonio de exespías que administra una casa segura en Berlín. Todo cambia cuando una figura ligada a una vieja misión vuelve a aparecer y obliga a ambos a enfrentarse no solo a asesinos y agentes rusos, sino también a las mentiras que arrastran desde hace años. Ahí aparece uno de los puntos más atractivos de la serie: no se trata solo de una trama de persecuciones, sino también de una historia donde el matrimonio y la confianza quedan completamente puestos a prueba.

unfamiliar 3 La serie alemana de Netflix sigue a un matrimonio de exagentes que vive en Berlín hasta que una amenaza del pasado vuelve a ponerlos en peligro. Netflix

Uno de los aspectos que mejor le sientan a Unfamiliar es su formato. Con apenas 6 episodios, la serie construye un thriller bastante compacto, sin demasiados desvíos y con la sensación de que siempre hay algo a punto de romperse. Esa brevedad la vuelve ideal para quienes buscan una historia de espionaje que avance rápido y no se pierda en vueltas innecesarias.

También suma el clima que arma alrededor de sus protagonistas. Netflix la presentó como un thriller oscuro sobre dos exagentes que no pueden escapar de su pasado, y buena parte de su interés aparece justamente en ese cruce entre operaciones encubiertas, traumas viejos y una vida familiar que empieza a desmoronarse. Más que apostar por el glamour del espionaje, Unfamiliar trabaja con un tono más áspero, donde cada decisión deja marcas.