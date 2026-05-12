Esta serie policial británica es una de las mejores de los últimos años y se esconde en el streaming

En los últimos años, las series policiales empezaron a dividirse en dos grande grupos. Por un lado, las que hacen de cada caso o investigación un espectáculo, y por otro, las que apuestan por construir el misterio desde sus personajes protagonistas. Las mejores, casi siempre, pertenecen al segundo grupo.

En 2017 se lanzó C.B. Strike: un corazón tan negro , una serie británica basada en las novelas escritas por J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, bajo el seudónimo Robert Galbraith. Esta producción rápidamente encontró un lugar entre los fanáticos del thriller detectivesco gracias a una fórmula que parece clásica, pero que funciona con enorme precisión debido a sus buenos casos, protagonistas complejos y una atmósfera profundamente británica. Las primeras 4 temporadas están en HBO Max .

La historia sigue a Cormoran Strike, un exmilitar convertido en detective privado que intenta mantener a flote su pequeña agencia en Londres. Veterano de guerra, con problemas económicos y una vida personal bastante caótica, Strike está lejos de la imagen elegante y sofisticada de otros investigadores famosos de la ficción británica. Su principal herramienta no es el carisma ni la tecnología, sino la observación obsesiva y una enorme capacidad para leer a las personas.

Todo cambia cuando aparece Robin Ellacott, una joven secretaria que termina convirtiéndose en pieza clave de las investigaciones. Más allá de los asesinatos, las desapariciones y los casos que investigan, lo más interesante de esta serie es el vínculo que se construye entre estos dos personajes. Hay tensión, diferencias sociales, admiración mutua y una conexión emocional que evoluciona lentamente a lo largo de las seis temporadas.

Cada caso funciona casi como una miniserie independiente. Desde modelos asesinadas hasta secretos familiares, políticos corruptos o figuras públicas rodeadas de escándalos, C.B. Strike desarrolla investigaciones complejas sin necesidad de recurrir a giros constantes.

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C.B. Strike - tráiler temporada 1

A diferencia de otras propuestas del género que priorizan el ritmo frenético o las revelaciones imposibles, como en su momento lo hizo Sherlock con Benedict Cumberbatch, C.B. Strike conserva una estructura mucho más clásica y literaria, que se acerca al género "noir". Se toma su tiempo para observar pistas, dejar que cada personaje haga su movida y hasta que el espectador pueda participar del misterio a medida que este se resuelve.

Dicho esto, la influencia de las novelas, que son siete hasta el momento, también se siente presente gracias a su atención a los detalles y en la construcción de los personajes y los casos que se investigan. Rowling, bajo el nombre de Robert Galbraith, encontró en el policial un espacio mucho más oscuro y adulto que el universo de Harry Potter que la hizo mundialmente famosa.

Tom Burke y Holliday Grainger lideran el elenco como Strike y Robin. Otros mimebros recurrentes del reparto son Kerr Logan, Ben Crompton, Natasha O'Keeffe, Killian Scott, Sargon Yelda y Caitlin Innes Edwards.

Con 6 temporadas y 19 episodios en total, C.B. Strike nunca alcanzó la masividad de otras series policiales actuales, pero justamente ahí reside parte de su encanto. Es una producción elegante, sobria y muy segura de lo que quiere contar. Para quienes disfrutan de detectives imperfectos, misterios bien escritos y personajes que evolucionan de verdad, es una de las mejores opciones disponibles hoy en HBO Max.