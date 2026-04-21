Esta es una de las mejores series policiales de Prime Video y no te la vas a querer perder

Seguramente te ha pasado que abrís tu plataforma de streaming favorita y no sabés qué ver. Hay un montón de títulos en tendencia pero nada te llama del todo la atención. Pero admitámoslo, nada nos atrapa tanto como un buen thriller policial .

Dentro del catálogo de Prime Video , hay un título que se sigue imponiendo con fuerza y que figura entre los títulos más destacados del servicio. Se trata de Detective Alex Cross, la serie estrenada en 2024 que recupera uno de los personajes más icónicos de la literatura de suspenso, basada en la exitosa saga de novelas de James Patterson

El personaje ya había sido retratado en la pantalla grande de la mano de Morgan Freeman, en las películas Besos que matan (1997) y Telaraña (2001), entre otras propuestas. Pero esta nueva versión llega renovada y con el foco puesto en el policial sólido y oscuro.

La trama nos presenta a Alex Cross, un detective de homicidios y psicólogo forense en Washington D.C. Pero no es el típico policía rudo que solo da puñetazos. Cross tiene una habilidad casi sobrenatural para meterse en la psique de los asesinos y de las víctimas, identificando patrones que otros ignoran. Sin embargo, su mayor reto no está solo en las calles, sino en su propia cabeza. Tras sufrir una pérdida personal devastadora, debe equilibrar su rol como padre de familia con la obsesión que le genera perseguir a criminales que parecen sacados de una pesadilla.

A lo largo de los episodios, la serie nos lleva por un laberinto donde un asesino meticuloso parece estar enviándole mensajes directos. No solo es un juego del gato y el ratón; sino una batalla psicológica donde cada pista revelada nos hace dudar de quién tiene realmente el control.

La ficción está liderada por Aldis Hodge como Alex Cross, con una versión carismática, feroz y vulnerable del personaje. Se nota que Hodge entiende la complejidad del personaje: un hombre negro en una posición de poder dentro de la policía que debe lidiar con sus propios demonios. Junto a él, figuras como Isaiah Mustafa y Alona Tal aportan esa química necesaria para que el drama humano se sienta tan real como la acción policial.

Mirá el tráiler de la serie

Detective Alex Cross - Tráiler Oficial

Pero lo mejor que tiene esta nueva apuesta de Prime Video, es que se siente de "aquí y ahora", a diferencia de otras adaptaciones. Detective Alex Cross dialoga con las tensiones sociales actuales, la tecnología y el peso de la salud mental. A esto se suma que la narrativa maneja los tiempos de forma muy dinámica, dejándote con esas ganas de "un capítulo más".

La crítica ha alabado precisamente esa capacidad de la serie para ser entretenida sin ser vacía. Aunque el género policial está saturado, Detective Alex Cross ha logrado convencer a la prensa especializada gracias a su ritmo cinematográfico y a una producción cuidada que no escatima en intensidad. Los fans de toda la vida de las novelas quedaron conformes, y los que no estaban familiarizados con ese mundo, se encuentran con un universo oscuro y fascinante.

Si estás buscando una serie que te mantenga pegado a la pantalla, con giros que no ves venir y un protagonista con el que empatizas desde el primer minuto, no busques más. Detective Alex Cross es, posiblemente, el mejor thriller policial que Prime Video ha estrenado en mucho tiempo. Con 2 temporadas y 16 episodios, y una tercera en camino, es el momento de darle play.