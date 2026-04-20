Netflix: la perturbadora serie de 8 episodios que se basa en el crimen más polémico de EE.UU.

Netflix cuenta con un sinfín de opciones de su catálogo . Pero hay un género que se sigue imponiendo y que cada día gana más seguidores: el true crime . Esas series sobre asesinos en serie y casos sin resolver, que en muchas ocasiones se basan en hechos reales.

Si sos de los que te gustan ese tipo de propuestas, no te podés perder La escalera (The Staircase), la serie que acaba de estrenarse en Netflix . Lanzada originalmente en 2022 a través de HBO, su llegada al gigante de la "N" le da una segunda vida necesaria para quienes buscan un drama psicológico intenso y bien filmado.

La miniserie arranca con un hecho tan desconcertante como inquietante: Kathleen Peterson aparece muerta al pie de la escalera de su casa en Carolina del Norte. Su esposo, Michael Peterson , un escritor de novelas policiales y aspirante a político, asegura que se trató de un accidente doméstico. Sin embargo, la escena presenta inconsistencias y la policía empieza a sospechar que podría tratarse de un asesinato. A partir de ese momento, la historia se convierte en un complejo caso judicial donde cada detalle importa.

A lo largo de los 8 episodios , la serie no solo sigue la investigación y el juicio, sino que también se mete de lleno en la intimidad de la familia Peterson. Mientras los abogados preparan la defensa y la fiscalía construye su acusación, comienzan a salir a la luz secretos, contradicciones y aspectos desconocidos de la vida de Michael que complican aún más su situación. El caso se vuelve mediático, y la presión pública empieza a afectar tanto la estrategia legal como los vínculos familiares.

Lo mejor que tiene esta serie es cómo juega constantemente con la duda. A través de diferentes reconstrucciones de lo ocurrido, plantea múltiples versiones sobre la muerte de Kathleen, sin dar respuestas definitivas. Así, el relato oscila entre el drama familiar y el thriller judicial, mostrando cómo una tragedia puede desatar una cadena de sospechas, teorías y tensiones que se extienden durante años, mientras todos intentan descubrir, o defender, su propia verdad.

La escalera está basada en el caso de Michael Peterson, ocurrido en 2001 en Carolina del Norte, y se basa en el documental homónimo de Jean-Xavier de Lestrade, quien empezó a filmar a Peterson apenas fue acusado. La versión ficcionalizada, estrenada en 2022, toma el material del documental y lo reinterpreta sumando distintos puntos de vista. De hecho incluye a los propios documentalistas como personajes dentro de la serie, mostrándonos cómo se construye la "verdad" ante las cámaras.

Mirá el tráiler de la serie

The Staircase (2022) - Trailer

El elenco es otro de los puntos fuertes de La escalera. El ganador del Oscar Colin Firth se pone en la piel de Michael Peterson, logrando ser encantador y escalofriante al mismo tiempo. A su lado, la inmensa Toni Collette le da vida a Kathleen a través de flashbacks, permitiéndonos conocer a la víctima más allá de las fotos del archivo policial. También aparecen figuras como Sophie Turner y Juliette Binoche, junto a Michael Stuhlbarg, Odessa Young, Patrick Schwarzenegger, Olivia DeJonge, Parker Posey y Dane DeHaan.

La prensa especializada no escatimó en elogios. Con nominaciones a los Emmy y Globos de Oro, se la destacó por no caer en el amarillismo fácil. El público la recibió con debates acalorados en redes sociales: todavía hoy, hay foros enteros discutiendo la "teoría del búho" y otros detalles locos del caso.

Si te gustan las series sobre casos criminales, e historias de esas que te llevan a dudar y analizar hasta el último detalle, La escalera es una cita obligada.