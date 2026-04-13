Es una de las series más caras y ambiciosas de Netflix y es ideal para ver esta semana

El género de la ciencia ficción ha experimentado un renovado auge con la aparición del streaming . Las plataformas sorprenden con propuestas cada vez más ambiciosas que poco tienen que envidiarle a la pantalla grande. Netflix no es la excepción. En 2024 estrenó una de las propuestas más arriesgadas del género, y que este año llegará con una segunda entrega.

El problema de los 3 cuerpos fue una de las propuestas más fuertes de Netflix en los últimos años. La serie llegó con altísimas expectativas y no era para menos, detrás del proyecto están David Benioff y D. B. Weiss , conocidos por su trabajo en Game of Thrones.

La trama de El problema de los 3 cuerpos arranca durante la Revolución cultural china, donde una decisión tomada por una joven astrofísica cambia el destino de la humanidad sin que nadie lo note en ese momento. A partir de ese punto, la historia salta al presente y sigue a un grupo de científicos que empiezan a enfrentarse a una serie de fenómenos inexplicables: experimentos que fallan sin razón, leyes físicas que parecen romperse y una sensación creciente de que algo interfiere con el desarrollo humano.

El problema de los 3 cuerpos se estrenó en marzo de este año

A medida que avanzan los episodios, se revela que estos eventos están conectados con un posible contacto extraterrestre. La humanidad recibe señales de una civilización lejana que vive en un sistema solar caótico, donde las condiciones cambian de forma extrema e impredecible. Este mundo, gobernado por el llamado “problema de los tres cuerpos”, lleva a sus habitantes a buscar un nuevo hogar.

En paralelo, la serie desarrolla una red de conspiraciones, alianzas secretas y conflictos éticos entre quienes creen que esa civilización debe ser recibida y quienes entienden que representa una amenaza existencial. A la par de todo esto, se plantea la pregunta: ¿qué pasaría si la humanidad supiera que no está sola… y que el tiempo se está acabando?

el problema de los 3 cuerpos.jpg La primera temporada cuenta con 8 episodios. Netflix

La serie está basada en la exitosa novela El problema de los tres cuerpos (2006) del autor chino Liu Cixin, que se ha convertido en una obra clave de la ciencia ficción contemporánea. La primera temporada de la serie de Netflix adapta la primera novela de una trilogía, compuesta por El bosque oscuro (2008) y El fin de la muerte (2010). La segunda temporada de la serie, prevista para 2026, adaptaría el segundo libro que se centra en la preparación de la humanidad para la invasión, explorando la fascinante teoría sociológica que da nombre al libro.

En cuanto al elenco, la adaptación cuenta con varios rostros conocidos del cine y la televisión. Jonathan Pryce, Eiza González, Benedict Wong y Jess Hong lideran el cast, acompañados por Jovan Adepo, John Bradley, Alex Sharp y Liam Cunningham.

La crítica la recibió a medias. Por un lado, destacaron la escala y su apuesta por una ciencia ficción más “dura”, menos simplificada. Y por otro, señalaron que puede resultar densa para quienes no están familiarizados con este tipo de relatos. En tanto, los suscriptores de Netflix la recibieron con gran entusiasmo y no tardaron en convertirla en uno de los títulos más vistos de la plataforma. Logró mantenerse en la cima por tres semanas consecutivas, acumulando aproximadamente 52 millones de visualizaciones totales en sus primeros seis meses.

Mirá el tráiler de la serie

Tráiler de 'El problema de los tres cuerpos'

Un dato no menor, es que se trata de una de las series más caras de Netflix hasta la fecha. Cada episodios tuvo un presupuesto estimado de 29,1 millones de dólares, lo que suma más de 233 millones de dólares por la temporada completa.

Aunque no es una serie liviana, El problema de los 3 cuerpos vale la pena. Con 8 episodios, es más que una simple apuesta de ciencia ficción. Se trata de una historia que se mete de lleno en conceptos científicos poco conocidos, dilemas éticos y morales, y ese terror existencial de saber que no estamos solos.