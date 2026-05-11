Así fue el rating de Triángulo Amoroso: la serie de Wanda Nara y Maxi López donde "se tienen que dar un beso"

El tan esperado reencuentro en pantalla entre Wanda Nara y Maxi López ya es una realidad. Este lunes a las 22:30, la pantalla de Telefe (al término de Pasapalabra) y todas sus plataformas digitales se encendieron con el estreno de Triángulo Amoroso, la primera ficción en formato vertical de la señal. Y, como era de esperarse, el proyecto no escatimó en polémicas, referencias al pasado mediático de los protagonistas y un nivel de audiencia arrollador.

Embed - Así empezó Triangulo Amoroso, la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López: "Nos tenemos que dar un beso"

La apuesta de Telefe Studios por los nuevos consumos digitales pisó fuerte desde el primer segundo. El episodio inaugural se estructuró a través de cinco recortes ágiles, con una duración que osciló entre el minuto y medio y los dos minutos y medio , pensados milimétricamente para el scrolleo.

La estrategia fue un éxito inmediato: a tan solo 30 minutos de su lanzamiento, el primer fragmento ya acumulaba 190 mil reproducciones en Instagram y 130 mil vistas en TikTok , confirmando la enorme expectativa que habían generado los rumores de la química entre ambos durante las grabaciones.

Mientras tanto, en la gran pantalla, Pasapalabra le entregó un piso de 10.3 puntos de rating y Triángulo Amoroso escaló enseguida. El recorte del primer capítulo duró poco más de un minuto y obtuvo un 12.2 , muy alto para lo que está acostumbrado el horario.

La trama: un viaje al Mundial y la cláusula de la discordia

Embed - Así empezó Triangulo Amoroso, la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López: "Nos tenemos que dar un beso"

En esta innovadora novela y con música turca de fondo, Wanda y Maxi juegan al límite interpretándose a sí mismos. El conflicto central arranca cuando ambos son convocados para protagonizar una importante campaña mundialera que incluye un viaje. Sin embargo, el jugoso proyecto laboral se topa con un obstáculo letal en la letra chica del contrato: están obligados a darse un beso apasionado frente a las cámaras.

Esta exigencia desata una guerra de egos y negociaciones. Para mediar en el caótico escenario, entran en juego sus representantes legales: Pachu Peña, encarnando al hilarante abogado de Maxi López, y Georgina Barbarossa, como la letrada defensora de Wanda. Tras un intenso tire y afloje, el capítulo debut culmina dejándole a la audiencia un cliffhanger perfecto: el contrato sobre la mesa, a la espera de ser firmado.

Guiños a la vida real y un elenco provocador

Embed - Así empezó Triangulo Amoroso, la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López: "Nos tenemos que dar un beso"

Lo que hace que Triángulo Amoroso atrape de inmediato es su constante coqueteo con la verdadera historia del clan Nara-López-Icardi. El primer episodio estuvo plagado de referencias explosivas, comenzando con una aparición estelar de Yanina Latorre anticipando el escándalo de la serie, y la participación de Nora Colosimo, madre de la conductora.

Pero los detalles más jugosos llegaron a la hora de buscar a quién hiciera de tercero en discordia. La producción no dejó nada librado al azar: en escena irrumpió un misterioso personaje luciendo nada menos que la camiseta número 9 del Galatasaray, y el golpe de gracia lo dio la actriz Débora Nishimoto, quien apareció en pantalla encarnando a un personaje bautizado, sugestivamente, como "La China".

Entre otros personajes, estuvo Clara Kovacic, actriz que interpretó a "Daniela", Luck Ra y Gastón Edul con microsegundos de protagonismo en donde se "pimponearon" el papel de terceros en discordia.