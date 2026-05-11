Tras un polémico divorcio: quien es la famosa vedette que volverá a casarse con un empresario en una lujosa boda

El mundo de la farándula vuelve a vestirse de fiesta, pero esta vez la noticia llega con un fuerte tono de revancha personal. Una famosa modelo y vedette, que no hace mucho tiempo protagonizó una de las separaciones más escandalosas y conflictivas de la televisión, encontró la paz y está lista para pasar por el altar. Atrás quedaron las denuncias cruzadas y los cruces en los programas de espectáculos; hoy, su presente la encuentra organizando una mega celebración a orillas del mar para festejar su primer aniversario junto a su flamante pareja.

La incógnita llegó a su fin en las últimas horas cuando el periodista Fede Flowers reveló la gran primicia en el programa Entrometidos (NET TV), el ciclo conducido por Tomás Dente. La protagonista de esta historia de amor y resiliencia es Alicia Barbasola, quien se prepara para sellar su compromiso con el histórico empresario nocturno Gustavo Palmer.

"Me llegó la noticia y la confirmé con ella", aseguró el panelista al aire, dejando en claro que la exesposa de Andrés Nara dejó definitivamente en el pasado su tormentosa relación y el mediático divorcio del 2024 para darle rienda suelta a esta nueva etapa en su vida.

Los detalles de la celebración en la Costa

alicia barbasola

Según la información confirmada, la pareja ya tiene fecha y locación definidas. Barbasola y Palmer darán el gran paso el próximo 14 de enero, un día con una profunda carga simbólica para ambos, ya que marcará el primer aniversario exacto desde el inicio de su relación.

El lugar elegido para la ceremonia es la exclusiva ciudad de Pinamar. La intención de los futuros esposos es realizar una boda a orillas del mar, buscando un entorno relajado, romántico y, sobre todo, alejado del ruido mediático que tantas veces rodeó a la modelo. Si bien la idea original apuntaba a un evento cuidado, la lista parece haberse ampliado. "Me dijo que espera muchos invitados", adelantó Flowers tras su charla directa con la novia.

alicia barbasola (2) Alicia Barbasola. IG @alibarbasola

Tras la conflictiva ruptura con el padre de Wanda y Zaira Nara, Alicia Barbasola tomó la decisión de rehacer su vida sentimental desde un estricto bajo perfil. Fue en ese contexto que comenzó su historia con Gustavo Palmer. Durante los primeros meses, ambos decidieron resguardar el vínculo lejos de las cámaras, pero con el tiempo la relación se afianzó y comenzaron a mostrarse unidos en eventos y redes sociales.