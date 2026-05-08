Julieta Navarro dio a conocer una feliz noticia que cambia su vida para siempre

A fines de 2024, Julieta Navarro dio a conocer en Desayuno Americano su separación de Lucas Jérez . En el programa de Pamela David, la exvirreina de la Vendimia contó que su historia con el periodista terminó por "un engaño".

"Terminó una historia hermosa, quizás no terminó de la mejor manera o no de la manera en la que uno espera. Me separé hace dos meses y no soy una persona rencorosa pero si sufro y estoy en un duelo gigante. Tengo 39 años y hace 20 años que estoy en pareja", expresó en aquel entonces. Cabe destacar que, en 2014, Navarro y Jérez se casaron.

Pero ahora, la periodista atraviesa un presente completamente diferente: se encuentra en pareja con Rober Mejías y, por otro lado, este viernes contó en sus historias de Instagram (@Julivarro) que finalmente recibió la sentencia de divorcio .

"Bueno, hoy me levanté con un mensaje que me decían: 'Juli, felicitaciones de todas las hadas, sos la divorciada'. Sí, señores, aplausos, he recuperado mi estado civil, que, dicho sea de paso, esa ley muy patriarcal, machista, antigua, que no nos permite a las mujeres poner soltera, no, tiene que ser divorciada. Vamos a recuperar mi estado, y de todas las hadas, la divorciada soltera. Aplausos para una etapa cerrada", contó muy feliz la comunicadora.

Este fue el video que compartió Julieta Navarro para anunciar que ya está divorciada de Lucas Jerez

Julieta Navarro Se Divorció De Lucas Jerez

"Qué loco, porque hay gente que me sigue acá en Instagram desde hace muchos años que vieron ponerme novia, casarme, separarme, divorciarme, todo eso", expresó Navarro.

La exvirreina de la Vendimia, además, compartió un video en el que mostró distintas etapas de su vida tras su separación de Jérez. Primero se la ve llorando, atravesando uno de los momentos más difíciles, y luego aparece más empoderada junto a la frase: "Cuando te elegís ante todo, te rodeás de buena gente, creás tu empresa, te llega un amor soñado y te mudás al lugar de tus sueños".

El clip termina con imágenes de ella bailando y festejando, acompañada por el mensaje "el día que te llega la sentencia de divorcio". "Todo pasa. No se pierdan, hagan terapia, agradezcan lo vivido, quiéranse y sean buena gente", finaliza diciendo el video de Julieta Navarro.