Tras sus polémicos dichos sobre la Vendimia, Julieta Navarro se hartó de las críticas y lanzó un descargo letal: "Qué aburridos que son"

En las últimas horas, Julieta Navarro quedó en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre la Vendimia en el programa de streaming ClubTotora. Todo comenzó cuando le preguntaron cuál era la función de una virreina dentro de la fiesta nacional.

"Hacés lo mismo que la reina: van las dos, promocionan el turismo, cuentan lo que tiene Mendoza", explicó la exvirreina de la Vendimia .

La periodista aseguró que la Vendimia "es un concurso de belleza".

Fue entonces cuando la periodista lanzó una frase que terminó generando escándalo: "Yo tenía 20 año, no sabía nada de nada. Es mucha pose también, es medio fantasmón en algunas cosas. Me van a matar cuando diga esto, es un concurso de belleza disfrazado de tradición. No, no está disfrazado, es una tradición, pero termina siendo un concurso de belleza y no una representante real del vino".

Las palabras de Navarro no pasaron desapercibidas y varias reinas y virreinas mandato cumplido la cuestionaro. "Que triste escuchar esto de alguien que portó atributos representó a una provincia..."; "Un poco mas agradecida con tu provincia...nadie te conocía cuando saliste virreina no sabías nada de nada de periodismo....y pisaste varias cabezas para meterte en los medios", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Julieta Navarro, la reina que eligieron los mendocinos. Foto: Nacho Gaffuri / MDZ Navarro fue electa virreina de la Vendimia en el año 2008. Foto: Nacho Gaffuri / MDZ

Ante la repercusión que generaron sus dichos, este viernes por la tarde Navarro decidió responder a las críticas a través de un video que compartió en sus historias de Instagram (@Julivarro).

"Voy a decir una cosita nada má,s porque se viralizado por enésima vez un comentario mío sobre si la Fiesta la Vendimia y la elección de la reina es un concurso de belleza o no, ¿y yo qué digo? Por enésima vez que sí", dijo firme la comunicadora.

Esto fue lo que dijo Julieta Navarro sobre las críticas que recibió por su opinión de Vendimia

El Descargo De Julieta Navarro Por Las Críticas Que Recibió Por Su Opinión Sobre La Vendimia

"Yo digo que sí porque esa es mi opinión, chicos. Es mi opinión que no tiene nada que ver con mi valoración, con la Fiesta de la Vendimia, mucho menos con las chicas que son divinas que les mandó este beso que con muchas nos seguimos en mi Instagram", aseguró la periodista.

"Dejen de joder, dejen opinar a la gente distinto. No pasa nada, no pasa nada si hay un universo de opiniones distintas. Qué aburridos que son, por favor, dejen ser un poco", cerró el tema Julieta Navarro.