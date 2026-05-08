Chau a la cama compartida: la tendencia que gana espacio en Mendoza y cómo la viven las parejas

Durante décadas, compartir la cama fue casi un mandato cultural dentro de la vida en pareja. Dormir juntos se asoció al amor, la intimidad y la estabilidad emocional. Sin embargo, en los últimos años esa idea comenzó a resquebrajarse. Cada vez más parejas deciden pasar la noche en camas separadas e incluso en habitaciones distintas sin que eso implique una ruptura afectiva.

La práctica, conocida popularmente como “divorcio del sueño” , se apoya en una premisa simple: descansar bien es una necesidad básica, no un lujo. Y cuando el descanso falla, la convivencia también se resiente.

Cuando la noche se vuelve un problema compartido

Ronquidos, movimientos constantes, horarios laborales opuestos, preferencias distintas de luz o temperatura, o simplemente dificultades para conciliar el sueño son algunos de los motivos más frecuentes que empujan a las parejas a replantear la forma de dormir.

“Mi marido se levanta a las cinco de la mañana y yo trabajo hasta tarde. Pasábamos la noche despertándonos mutuamente”, cuenta María, 42 años, de Guaymallén. “Dormir en habitaciones distintas nos devolvió el buen humor y las ganas de compartir el día”.

En Mendoza, como en otras partes del país, la decisión aparece cada vez más en conversaciones cotidianas, ya sin la carga de culpa o vergüenza que tenía años atrás.

“Decidimos cambiar la cama matrimonial por dos camas de una plaza. A mi me gusta dormir con poco abrigo y a mi esposa con tres frazadas, una mata de polar y el cubrecama. En invierno era una pelea contante. Pero en el verano, también lo era porque yo prefiero el aire acondicionado, así ella usa sábana y yo no. El resultado: felices los dos”, dijo Julio, 38 años, de Las Heras.

Famosos que también duermen separados

Aunque durante mucho tiempo fue un tema tabú, varias figuras públicas contaron abiertamente que no comparten la cama todas las noches con sus parejas. La actriz Gwyneth Paltrow reveló que duerme en habitaciones separadas de su esposo para preservar la armonía diaria. Algo similar expresó Helena Bonham Carter, quien sostuvo que el descanso individual fortalecía la relación.

También David Beckham y Victoria Beckham reconocieron en entrevistas que, cuando los horarios o compromisos lo requieren, priorizan dormir separados para rendir mejor al día siguiente.

Lejos del escándalo, estos testimonios ayudaron a instalar la idea de que el amor no se mide por cuántas horas se comparten bajo la misma frazada.

dormir en camas separadas

Los beneficios de descansar mejor

Especialistas en sueño coinciden en que una noche interrumpida impacta directamente en la salud física y mental. Dormir mal afecta el estado de ánimo, la concentración, la memoria y hasta el sistema inmunológico.

Entre quienes eligen camas separadas, los beneficios más mencionados son: descanso más profundo y continuo; menor irritabilidad y menos discusiones; mayor energía durante el día y la posibilidad de adaptar el espacio a las propias necesidades.

“Desde que dormimos en camas separados dejamos de pelearnos por pavadas”, dice Lucas, 47 años, de Luján de Cuyo: “Seguimos compartiendo cenas y charlas antes de acostarnos, pero después cada uno descansa mejor. Y a la hora del sexo, bueno… no es necesaria la cama ”, dijo y lanzó una carcajada.

Un cambio cultural en marcha

La creciente aceptación de dormir separados refleja una transformación más profunda en la forma de entender las relaciones. Hoy, muchas parejas priorizan la salud, el descanso y la calidad de vida por sobre mandatos heredados.

Dormir en camas distintas ya no se vive necesariamente como un fracaso, sino como una estrategia para estar mejor durante el día y, en consecuencia, también en pareja. Porque, a veces, quererse también es saber cuándo descansar por separado.