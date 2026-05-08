Por qué a muchas mujeres les gusta el vino blanco y cuáles elegir en Mendoza

Hay algo en el vino blanco que conecta de forma inmediata. No necesita demasiada explicación ni solemnidad: se sirve frío, se disfruta rápido y acompaña sin invadir. Así, hay una tendencia que se repite, sin generalizar: muchas mujeres eligen vino blanco.

No se trata de una regla, sino de una afinidad que tiene más que ver con la experiencia que con el género.

El vino blanco suele ofrecer una experiencia más directa. Es fresco, aromático y, en muchos casos, más liviano en boca que los tintos. No tiene la estructura tánica que puede resultar intensa para algunos paladares, y eso lo vuelve más accesible.

Además, hay un factor clave: el contexto. El vino blanco se adapta muy bien a momentos cotidianos -una charla, una comida liviana, un atardecer-, sin necesidad de grandes preparaciones. Es un vino que acompaña, no exige.

“Me gusta porque no me cansa. Puedo tomar una copa tranquila y seguir disfrutando sin que sea pesado”, cuenta Mariana, 38 años, consumidora habitual de vino.

En la misma línea, Laura, 45, señala: “El blanco es más fresco, más liviano. Es el que elijo cuando quiero relajarme, no pensar demasiado”.

Muchas mujeres buscan justamente eso: disfrute sin complejidad innecesaria. Y en ese sentido, el blanco aparece como una opción natural.

Mendoza y el crecimiento de los blancos

Durante años, el vino argentino estuvo dominado por los tintos, especialmente el Malbec. Sin embargo, en la última década los blancos han ganado calidad, diversidad y protagonismo, especialmente en Mendoza.

Las condiciones climáticas -altura, amplitud térmica y suelos diversos-, permiten lograr vinos blancos con gran acidez, frescura y expresión aromática. Hoy, lejos de ser una categoría secundaria, los blancos argentinos compiten en calidad y estilo con los mejores del mundo.

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Las variedades que vale la pena conocer

Dentro del universo de los vinos blancos, hay estilos muy distintos. Algunas de las variedades más destacadas en Mendoza y el país son:

Chardonnay: versátil y elegante. Puede ser fresco y frutado o más complejo, con paso por madera.

Sauvignon Blanc: intenso y expresivo, con notas cítricas y herbales y una acidez marcada.

Torrontés: el blanco más identitario de Argentina, con un perfil muy aromático y floral.

“Arranqué con blancos porque me resultaban más fáciles, pero hoy los elijo porque me gustan más. Sobre todo los Sauvignon Blanc”, dice Sofía, 32.

Cuánto cuesta hoy un buen vino blanco en Argentina

Hablar de precios en el vino argentino hoy implica entender que hay una amplitud enorme, marcada por la calidad, la bodega y el estilo de elaboración.

En líneas generales, se pueden encontrar:

Gama económica (alrededor de $7.000): vinos frescos, simples, pensados para consumo cotidiano

Gama media (aproximadamente $15.000): etiquetas más equilibradas, con mejor definición varietal

Segmento alto ($18.000 a $30.000): vinos más complejos, muchas veces de zonas específicas

Alta gama (desde $30.000 en adelante): blancos de terroir, con identidad marcada

“Antes pensaba que el blanco era más barato, pero hoy hay opciones buenísimas en todos los precios”, comenta Julieta, 41.

Más allá del género

Decir que el vino blanco es “de mujeres” sería simplificar demasiado. Pero sí es interesante observar que muchas encuentran en él una forma de disfrute más alineada con lo que buscan: frescura, ligereza, expresión aromática y versatilidad.

No se trata de etiquetas, sino de elecciones. Y en ese terreno, el vino blanco tiene algo a favor: no impone reglas. Se adapta, acompaña y, sobre todo, invita a disfrutar sin vueltas.