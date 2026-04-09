Sociales y arte: las fotos y detalles de una vernissage otoñal en Casa Vigil
Bajo la atmósfera única de Chachingo, una nueva muestra de arte ya es realidad: "Enemigos del Otoño". No te pierdas la galería de fotos.
El otoño en Mendoza suele ser una postal de hojas secas y quietud, pero en Casa Vigil la temporada ha comenzado con una rebelión estética. Bajo el título "Enemigos del Otoño", la emblemática bodega de Maipú abrió sus puertas a una exposición que fusiona la potencia de la madera recuperada con la vibrante ironía del arte neofigurativo.
La inuaguración realizada el martes 7 reunió a personalidades de la cultura, el vino y el buen vivir, no fue solo una cita social; fue la presentación de un diálogo profundo entre dos creadores que, desde lenguajes opuestos, logran una armonía disruptiva entre los muros de piedra de la bodega.
Ironía y suspenso en el laberinto del color
Nacido en Chile y forjado en la contracultura de los ochenta, Guille Garrido trae a Maipú una obra que es, ante todo, un testimonio de libertad. Su estilo ecléctico -que amalgama el pop, el expresionismo y la poesía visual- invita al espectador a un juego de significados abiertos.
"Vos mirás las obras y todas tienen una estética media pop, con colores planos e ironía", explica Garrido mientras recorre la sala. Para el artista, no se trata de una serie cerrada, sino de una narrativa fluida: "Es como ver una historia que tiene que ver con una visión de mundo desde la extrañación. Más que pensamientos, lo que busco transmitir es una emoción, un sentimiento indefinido que te llegue".
Sus obras, presentes en colecciones de Europa y Estados Unidos, actúan como espejos de la condición humana, utilizando arquetipos universales para interpelar a quien se detiene frente a ellos.
La segunda vida de los árboles de Maipú
Si Garrido explora el inconsciente, Mariano Ruffo explora la materia. Carpintero de oficio desde hace 25 años y artista por pulsión desde hace cinco, Ruffo presenta su concepto "ADN Ruffo", una serie de esculturas surrealistas creadas a partir de árboles caídos por el viento Zonda o restos de fincas locales.
La propuesta de Ruffo es casi un acto de justicia poética: "Busco desnudar los árboles de Mendoza. Son frutales de la zona de Maipú a los que les doy una segunda vida", comenta el escultor a MDZ Estilo. Su técnica desafía la gravedad: "He invertido la forma de los árboles para darles motricidad", dice y señala que, además de obras de arte, con los árboles también crea piezas funcionales y mobiliario de autor.
Ruffo, quien confiesa sentirse aún "dentro del cascarón" en su desarrollo artístico, demuestra una madurez técnica que transforma la madera inerte en formas con movimiento propio.
Un ciclo con el "corazón" como curador
Fernando Gabrielli, director del Espacio de Arte de Casa Vigil, destaca que esta muestra -disponible hasta septiembre- forma parte de una búsqueda constante por lo no convencional. "Nuestro ciclo de arte es estacional, jugamos con las palabras 'amigos y enemigos'. En este caso, buscamos artistas emergentes con propuestas impresionantes", explica.
Para Gabrielli, el secreto del éxito de este espacio que nació en 2015 no reside en manuales técnicos: "Aquí no hay una curaduría tradicional. Confiamos en los artistas que convocamos, gente amiga en la que confiamos y que nos mueve el corazón. La obra de Guille y Mariano encaja perfecto en este entorno".
La muestra "Enemigos del Otoño" podrá visitarse todos los días en Casa Vigil (Videla Aranda 7008, Chachingo) hasta el inicio de la primavera.