Diana Aisenberg, el arte de la manera que sea... la mirada deviene en una práctica.

Desde su diccionario hasta su método, desde su taller hasta “lo en sí” de su obra … Diana Aisenberg. El pasado es referencial a su arte y su mirada . Intervenimos el pasado. Diana recuerda como en un espejo… Y visibiliza signos en la fábrica de maquinarias que desarrolló su padre.

Porque se alcanza a Ver en su obra como entre aquellas piezas de maquinarias entonces también lúdicas como hoy pertenecen a su imaginación.

Su sustentación no es solo la metáfora. Lo material adviene incandescente, retribuyendo al símbolo, otra mirada, el presente, la intimidad.

Hay hacedores de un no sé qué…

Ser artista es ir a ciegas hasta la mirada.

La imagen es una muerte anunciada que ser artista evita.

El es la inminencia de un arco iris.

Y las miradas que se olvidaron…

Un vistazo a su experiencia.

JUAN BARROS Ser artista es ir a ciegas hasta la mirada. Ilustración de Juan Barros.

El cuerpo se une en la mirada

Ella construye desde la concavidad y al enhebrar las circunstancias.

Al acopiar lo que aún no es…

Al desenlazar su libro MDA (Método Diana Aisenberg) apuntes para un aprendizaje del arte.

El arte excede tal como nos preguntamos lo que sabemos.

Y es lo contenible de las respuestas.

“El MDA es, en realidad, un discurso contra el método, como diría Feyerabend. Una forma de enseñanza y de trabajo que, de antemano, no quiere responder ni depender del orden de ningún discurso para poder llegar a los niveles de libertad necesarios para seguir creando, para seguir inventando, para modificar al mundo expresando algo de la manera que sea, o solamente para embellecerlo”

(Fragmentos de la introducción del libro MDA, apuntes para un aprendizaje del arte / Gustavo Bruzzone)

Hay cosas tan simples como las que no son.

El arte es la entrega

Ser artista es ser su ignorancia. Incontenible.

El error es tal como queremos ser.

Y en cambio nos aman para ser así como amamos.

El arte es ese resplandor en la oscuridad que solo alcanzan a ver los que creen.

No se agota en sí mismo. Porque es un credo liberador.

Somos lo que podemos creer y como podemos creer.

El éxito es tal como fracasamos.

La esperanza es tal como amamos.

Somos tan humanos como amamos.

Creer es como nos hace amar

La obra de arte es el indómito amor.

El tiempo apenas es cierta visibilidad.

Acercarse a la obra de arte puede hacer estar más próximos al tiempo, a esa noción de sí mismos que nos hace visibles. ¡Y a la vez nos anuncia íntimos!

Diana es un anuncio…

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* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.