Arte y sifones: lanzan un curioso concurso con premios millonarios

Arte y sifones: el icónico objeto de la cultura argentina inspira la segunda edición de SIFONARTE , un concurso nacional de IVESS que convoca a artistas de todo el país a presentar obras originales, repartiendo un total de $14 millones en premios.

La iniciativa, organizada en conjunto con BADA (Buenos Aires Directo de Artistas), busca impulsar el talento emergente y consolidar un espacio de difusión para artistas que encuentren en el sifón un punto de partida para nuevas expresiones visuales. La propuesta reivindica un elemento cotidiano que forma parte de la historia, la gastronomía y las tradiciones populares argentinas.

La convocatoria permanecerá abierta desde el 15 de junio hasta el lunes 3 de agosto de 2026 y la inscripción será libre y gratuita. En esta edición podrán presentarse obras en las categorías Pintura y Afiches/Pósters, cuyos ganadores serán distinguidos con premios que, en conjunto, alcanzan los $14 millones .

Los organizadores informaron que un jurado especializado seleccionará 12 obras finalistas, que serán exhibidas durante la 14.ª edición de BADA Argentina, prevista entre el 27 y el 30 de agosto de 2026 en La Rural. La muestra formará parte del espacio de IVESS dentro de la feria y permitirá que miles de visitantes conozcan las propuestas elegidas.

Además de la evaluación del jurado, el público tendrá un rol activo en la definición de los ganadores. Durante los cuatro días de exposición, los asistentes podrán participar de una votación abierta que se sumará a la valoración de los especialistas para determinar los primeros y segundos premios en las categorías Pintura y Afiches/Pósters.

Un concurso federal que apuesta al talento artístico nacional

La primera edición de SIFONARTE despertó un amplio interés entre artistas de diferentes provincias argentinas. Según informó la organización, el certamen recibió más de 1.000 obras, un resultado que consolidó la propuesta como un espacio de encuentro entre el arte contemporáneo y un símbolo profundamente arraigado en la identidad nacional.

Con esta nueva convocatoria, IVESS busca ampliar ese alcance y volver a reunir a creadores de distintas regiones del país alrededor de un objeto que atraviesa generaciones y conserva un fuerte valor cultural.

La combinación entre patrimonio, creatividad y visibilidad artística constituye uno de los principales ejes de una iniciativa que, además de reconocer a los ganadores con importantes premios económicos, permitirá que las obras seleccionadas formen parte de una exhibición de alcance nacional en una de las ferias de arte más importantes del país.

La participación en SIFONARTE 2026 es gratuita y está abierta a artistas de todo el país. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 3 de agosto de 2026 y consultar las bases, condiciones y requisitos de participación a través del sitio oficial del certamen. Desde la organización indicaron que toda la información necesaria para completar la inscripción se encuentra disponible en la página web del concurso.