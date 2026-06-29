¿Participaste del concurso de MDZ? ¡Revisá si sos uno de los ganadores!

En MDZ llevamos adelante "Testigo de las tres estrellas" , un concurso inspirado en la pasión por la selección argentina y sus tres Copas del Mundo . Tras semanas de participación y más de 12 mil personas que participaron de la raspadita, finalmente llegó el momento más esperado: conocer a los ganadores.

El sorteo se realizó el 29 de junio entre todos los participantes que completaron correctamente el formulario y lograron encontrar las tres copas del mundo en la raspadita.

Desde MDZ nos comunicaremos próximamente con cada una de ellas para coordinar la entrega de los premios.

El éxito de "Testigo de las tres estrellas" refleja el entusiasmo de nuestros lectores por el fútbol y por las propuestas interactivas que los acercan a experiencias únicas. Más de 12 mil personas se sumaron a esta iniciativa, compartiendo la emoción de encontrar las tres copas y participar por grandes premios.

A quienes no resultaron ganadores en esta oportunidad, les recordamos que muy pronto habrá nuevas acciones y sorteos para seguir disfrutando junto a MDZ. Por eso, los invitamos a seguir atentos a nuestras plataformas para no perderse ninguna novedad.

El concurso “Testigo de las tres estrellas” fue organizado por MDZ. Por eso, desde MDZ nos contactaremos por mail con los ganadores para coordinar la entrega de los premios. Aprovechamos para recordar que no solicitaremos datos de tarjetas de crédito ni débito, dado que es común encontrar personas que utilizan los concursos online para estafar.

La iniciativa contó con el acompañamiento de Martin Co, Automotores General San Martín y Fiat Denver, marcas que se sumaron a esta propuesta pensada para celebrar la pasión futbolera y generar una experiencia interactiva para toda la comunidad.

¡Muchas gracias a todos por participar y felicitaciones a los ganadores!