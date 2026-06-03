Concurso MDZ: participá de la raspadita y ganate un Smart TV o camisetas de Argentina

La pasión por la selección argentina ahora también se juega. MDZ lanzó “Testigos de las tres estrellas”, un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital para poner a prueba su suerte y competir por importantes premios, entre ellos un Smart TV y camisetas de la Selección.

La dinámica combina entretenimiento, fútbol y azar en una experiencia inspirada en las tres Copas del Mundo conquistadas por Argentina en 1978, 1986 y 2022. Para participar, los usuarios deberán ingresar a la página del concurso en este link, completar sus datos y jugar la raspadita.

El objetivo será encontrar las tres Copas del Mundo ocultas en el tablero. Cada partida contará con tres filas y los participantes deberán descubrir una copa en cada una de ellas. Quienes logren completar el desafío se convertirán en “Testigos de las tres estrellas” y quedarán automáticamente habilitados para participar del sorteo final.

Una vez que encuentres las tres Copas del Mundo en la raspadita, aparecerá una pantalla de confirmación indicando que ya sos uno de los “Testigos de las tres estrellas” y que quedaste habilitado para participar del sorteo final.

Concurso "Testigos de las tres estrellas" Quienes ganen la raspadita de MDZ participarán en el sorteo de un Smart TV 55" o camisetas de Argentina. MDZ

Ese mensaje confirma que completaste correctamente la experiencia y que ya estás participando por el sorteo. Entre todos los ganadores de la raspadita, MDZ sorteará un Smart TV de 55 pulgadas de LG como premio principal y dos camisetas de la selección argentina para el segundo y tercer puesto.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Martin Co, Automotores General San Martín y Fiat Denver, marcas que se suman a esta propuesta pensada para celebrar la pasión futbolera y generar una experiencia interactiva para toda la comunidad.

Con esta iniciativa, MDZ apuesta nuevamente a generar experiencias interactivas para su audiencia, combinando contenidos digitales, participación y el espíritu futbolero que atraviesa a millones de argentinos. La acción busca homenajear las tres estrellas que marcaron la historia de la Selección campeona del mundo y, al mismo tiempo, ofrecer una propuesta entretenida para toda la comunidad.

Participar es muy simple: ingresá a la página del concurso en este link, completá tus datos y jugá la raspadita para descubrir si podés convertirte en uno de los “Testigos de las tres estrellas”. ¡Tenés tiempo hasta el 28 de junio!