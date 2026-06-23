Concurso MDZ: última oportunidad para participar de la raspadita y ganar premios increíbles

¡La cuenta regresiva ya empezó! Hasta el 28 de junio tenés tiempo para participar del concurso raspadita de MDZ , una propuesta gratuita que te permite competir por importantes premios. Ingresá a la página haciendo clic acá , completá tus datos y raspá de manera virtual. Si encontrás las tres copas , quedarás automáticamente participando del sorteo.

Más de 10 mil usuarios ya participaron de esta propuesta especial por el Mundial 2026 . ¡Todavía quedan oportunidades para llevarse alguno de estos premios!

Entre los premios de esta edición se encuentran:

La participación es gratuita y está disponible hasta el 28 de junio.

¡No dejes pasar tu oportunidad!

Si todavía no participaste, este es el momento. La raspadita entra en su etapa final y quedan los últimos días para competir por alguno de los premios que MDZ tiene preparados para sus lectores.

¿La suerte está de tu lado? Solo hay una forma de averiguarlo. Participá en la raspadita de MDZ antes de que finalice el concurso. ¡Todavía estás a tiempo!

¡Participá haciendo clic acá!