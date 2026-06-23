La visa "express" para ver a la Selección en Miami: cómo realizar el trámite en 10 días y entrar a Estados Unidos

La Selección argentina ya está clasificada a la próxima fase y los hinchas buscan viajar. Cuánto cuesta el nuevo servicio premium para conseguir la visa.

Argentina ya está clasificada oficialmente a los 16avos de final del Mundial 2026 y jugará su partido en Miami. Con el pase asegurado, miles de hinchas argentinos ya se las rebuscan para decir presente en el estadio. Sin embargo, hay un filtro obligatorio que frena a muchos: para ingresar a los Estados Unidos es indispensable contar con una visa vigente.

Para viajar por turismo, la credencial tradicional es la visa B-2. Esta categoría habilita viajes de vacaciones, visitas a familiares, tratamientos médicos o la participación amateur en eventos científicos y deportivos. El gran problema histórico es el tiempo: el trámite regular suele demorar entre 2 y 10 meses. Con los partidos encima, los tiempos tradicionales no dan abasto.

Sin embargo, ante la enorme demanda por el Mundial, el gobierno de los Estados Unidos abrió una ventana de esperanza. El Departamento de Estado anunció un servicio acelerado premium para visas de turismo (B-2) y negocios (B-1). Pagando una tarifa adicional, este sistema permite asegurar una cita de entrevista dentro de los 10 días posteriores al pago.

Tarifas y cómo funciona el nuevo "pase express" a EE.UU. Este programa estará disponible por tiempo limitado y requiere una inversión económica fuerte. Para acceder a la vía rápida hay que abonar dos tasas: por un lado, la tarifa consular estándar (MRV) que tiene un costo de 185 dólares y, por el otro, el servicio acelerado Premium de 750 dólares, lo que representa un costo total de 935 dólares por persona.

Archivo El programa piloto es limitado y funcionará de manera inicial del 1 de julio al 31 de diciembre. Las embajadas y consulados seleccionados que ofrecerán este servicio se irán habilitando de forma paulatina a través del sitio web oficial travel.state.gov. Pagar los $750 dólares extra acelera la obtención del turno, pero no garantiza la aprobación de la visa, la cual sigue sujeta al criterio estricto del oficial consular.